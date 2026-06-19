夏はポケモン！劇場版全24作品、4週間連続放送【放送スケジュール発表】
ABEMAは、6月20日より劇場版『ポケットモンスター』全24作品を、4週間連続で毎週土日に順次無料放送することを発表した。あわせて放送作品のリストがすべて公開された。「夏はポケモン！」がABEMAで始まる。
【画像】ラティオスと遊ぶピカチュウ！劇場版『ポケモン』歴代場面カット
アニメ『ポケットモンスター』チャンネルの特別企画として決定した劇場版の無料一挙放送企画では、6月20日から4週連続で劇場版長編全24作品を順次無料放送。1998年公開の第1作『劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲』から、2020年公開の『劇場版ポケットモンスター ココ』までの全ポケモン映画を無料で楽しめる。さらに、放送後1週間の無料配信も実施する。
なお、ABEMAのアニメ『ポケットモンスター』チャンネルでは、地上波放送中の最新作を含む歴代テレビアニメ全8シリーズをはじめ、劇場版長編全24作品さらに劇場版短編・スピンオフからOVA、ポケモンショートアニメまで、アニメ『ポケットモンスター』作品を毎日無料放送中。
【放送作品ラインナップ】
▼TVアニメ全8シリーズ
・ポケットモンスター (1997-2002)
・ポケットモンスター アドバンスジェネレーション（2002-2006）
・ポケットモンスター ダイヤモンド･パール（2006-2010）
・ポケットモンスター ベストウイッシュ（2010-2013）
・ポケットモンスターXY（2013-2016）
・ポケットモンスター サン＆ムーン（2016-2019）
・ポケットモンスター (2019-2023)
・ポケットモンスター (2023-)
▼劇場版長編全24作品
・劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲（1998）
・劇場版ポケットモンスター 幻のポケモン ルギア爆誕（1999）
・劇場版ポケットモンスター 結晶塔の帝王 エンテイ（2000）
・劇場版ポケットモンスター セレビィ 時を超えた遭遇（であい）（2001）
・劇場版ポケットモンスター 水の都の護神（まもりがみ） ラティアスとラティオス（2002）
・劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 七夜の願い星 ジラーチ（2003）
・劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 裂空の訪問者 デオキシス（2004）
・劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ミュウと波導の勇者 ルカリオ（2005）
・劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ポケモンレンジャーと蒼海（うみ）の王子 マナフィ（2006）
・劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド･パール ディアルガＶＳパルキアＶＳダークライ（2007）
・劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド･パール ギラティナと氷空（そら）の花束 シェイミ（2008）
・劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド･パール アルセウス 超克（ちょうこく）の時空へ（2009）
・劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド･パール 幻影の覇者 ゾロアーク（2010）
・劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと黒き英雄 ゼクロム（2011）
・劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと白き英雄 レシラム（2011）
・劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ キュレムVS聖剣士 ケルディオ（2012）
・劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ 神速（しんそく）のゲノセクト ミュウツー覚醒（2013）
・ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 破壊の繭とディアンシー（2014）
・ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 光輪（リング）の超魔神 フーパ（2015）
・ポケモン・ザ・ムービーXY&Z ボルケニオンと機巧（からくり）のマギアナ（2016）
・劇場版ポケットモンスター キミにきめた！（2017）
・劇場版ポケットモンスター みんなの物語（2018）
・ミュウツーの逆襲 EVOLUTION（2019）
・劇場版ポケットモンスター ココ（2020）
▼劇場版短編9作品
・ピカチュウのなつやすみ
・ピカチュウたんけんたい
・ピカチュウのドキドキかくれんぼ
・ピカピカ星空キャンプ
・おどるポケモンひみつ基地
・メロエッタのキラキラリサイタル
・ピカチュウとイーブイ☆フレンズ
・ピカチュウ、これなんのカギ？
・ピカチュウとポケモンおんがくたい
▼劇場版スピンオフ4作品
・ミュウツー 〜覚醒への序章（プロローグ）〜
・鉱国（こうこく）のプリンセス ディアンシー
・おでまし小魔神 フーパ
・フーパのおでまし大作戦！！
▼OVA15作品
・ピカチュウのふゆやすみ
・ピカチュウのふゆやすみ2000
・ピチューとピカチュウのふゆやすみ2001
・ぼくたちピチューブラザーズ
・ポケットモンスタークリスタル ライコウ雷（いかずち）の伝説
・戦慄のミラージュポケモン
・ポケットモンスター 遥かなる青い空
・ピカチュウのなつまつり
・ピカチュウのおばけカーニバル
・ピカチュウのわんぱくアイランド
・ピカチュウたんけんクラブ
・ピカチュウ 氷の大冒険
・ピカチュウのキラキラだいそうさく！
・ピカチュウのふしぎなふしぎな大冒険
・ピカチュウのサマー・ブリッジ・ストーリー
▼ポケモンショートアニメーション5シリーズ
・放課後のブレス（全4話）
・薄明の翼（全8話）
・POKETOON（全13話）
・ただいま（全1話）
・ポケモン動画図鑑（全2話）
＜放送スケジュール＞
【6月20日（土）午前11時〜放送】
放送作品：
・劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲
・劇場版ポケットモンスター 幻のポケモン ルギア爆誕
・劇場版ポケットモンスター 結晶塔の帝王 エンテイ
・劇場版ポケットモンスター セレビィ 時を超えた遭遇（であい）
放送チャンネル：アニメ「ポケットモンスター」チャンネル１
【6月21日（日）昼12:35〜放送】
放送作品：
・劇場版ポケットモンスター 水の都の護神（まもりがみ） ラティアスとラティオス
・劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 七夜の願い星 ジラーチ
・劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 裂空の訪問者 デオキシス
放送チャンネル：アニメ「ポケットモンスター」チャンネル１
【6月27日（土）午前11時〜放送】
放送作品：
・劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ミュウと波導の勇者 ルカリオ
・劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ポケモンレンジャーと蒼海（うみ）の王子 マナフィ
・劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド･パール ディアルガＶＳパルキアＶＳダークライ
放送チャンネル：アニメ「ポケットモンスター」チャンネル１
【6月28日（日）午前10:05〜放送】
放送作品：
・劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド･パール ギラティナと氷空（そら）の花束 シェイミ
・劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド･パール アルセウス 超克（ちょうこく）の時空へ
・劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド･パール 幻影の覇者 ゾロアーク
放送チャンネル：アニメ「ポケットモンスター」チャンネル１
【7月4日（土）午前11時〜放送】
放送作品：
・劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと黒き英雄 ゼクロム
・劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと白き英雄 レシラム
・劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ キュレムVS聖剣士 ケルディオ
放送チャンネル：アニメ「ポケットモンスター」チャンネル２
【7月5日（日）午前8時30分〜放送】
放送作品：
・劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ 神速（しんそく）のゲノセクト ミュウツー覚醒
・ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 破壊の繭とディアンシー
・ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 光輪（リング）の超魔神 フーパ
放送チャンネル：アニメ「ポケットモンスター」チャンネル２
【7月11日（土）昼12時〜放送】
放送作品：
・ポケモン・ザ・ムービーXY&Z ボルケニオンと機巧（からくり）のマギアナ
・劇場版ポケットモンスター キミにきめた！
・劇場版ポケットモンスター みんなの物語
放送チャンネル：アニメ「ポケットモンスター」チャンネル２
【7月12日（日）午前10時15分〜放送】
放送作品：
・ミュウツーの逆襲 EVOLUTION
・劇場版ポケットモンスター ココ
チャンネル：アニメ「ポケットモンスター」チャンネル２
【画像】ラティオスと遊ぶピカチュウ！劇場版『ポケモン』歴代場面カット
アニメ『ポケットモンスター』チャンネルの特別企画として決定した劇場版の無料一挙放送企画では、6月20日から4週連続で劇場版長編全24作品を順次無料放送。1998年公開の第1作『劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲』から、2020年公開の『劇場版ポケットモンスター ココ』までの全ポケモン映画を無料で楽しめる。さらに、放送後1週間の無料配信も実施する。
【放送作品ラインナップ】
▼TVアニメ全8シリーズ
・ポケットモンスター (1997-2002)
・ポケットモンスター アドバンスジェネレーション（2002-2006）
・ポケットモンスター ダイヤモンド･パール（2006-2010）
・ポケットモンスター ベストウイッシュ（2010-2013）
・ポケットモンスターXY（2013-2016）
・ポケットモンスター サン＆ムーン（2016-2019）
・ポケットモンスター (2019-2023)
・ポケットモンスター (2023-)
▼劇場版長編全24作品
・劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲（1998）
・劇場版ポケットモンスター 幻のポケモン ルギア爆誕（1999）
・劇場版ポケットモンスター 結晶塔の帝王 エンテイ（2000）
・劇場版ポケットモンスター セレビィ 時を超えた遭遇（であい）（2001）
・劇場版ポケットモンスター 水の都の護神（まもりがみ） ラティアスとラティオス（2002）
・劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 七夜の願い星 ジラーチ（2003）
・劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 裂空の訪問者 デオキシス（2004）
・劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ミュウと波導の勇者 ルカリオ（2005）
・劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ポケモンレンジャーと蒼海（うみ）の王子 マナフィ（2006）
・劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド･パール ディアルガＶＳパルキアＶＳダークライ（2007）
・劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド･パール ギラティナと氷空（そら）の花束 シェイミ（2008）
・劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド･パール アルセウス 超克（ちょうこく）の時空へ（2009）
・劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド･パール 幻影の覇者 ゾロアーク（2010）
・劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと黒き英雄 ゼクロム（2011）
・劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと白き英雄 レシラム（2011）
・劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ キュレムVS聖剣士 ケルディオ（2012）
・劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ 神速（しんそく）のゲノセクト ミュウツー覚醒（2013）
・ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 破壊の繭とディアンシー（2014）
・ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 光輪（リング）の超魔神 フーパ（2015）
・ポケモン・ザ・ムービーXY&Z ボルケニオンと機巧（からくり）のマギアナ（2016）
・劇場版ポケットモンスター キミにきめた！（2017）
・劇場版ポケットモンスター みんなの物語（2018）
・ミュウツーの逆襲 EVOLUTION（2019）
・劇場版ポケットモンスター ココ（2020）
▼劇場版短編9作品
・ピカチュウのなつやすみ
・ピカチュウたんけんたい
・ピカチュウのドキドキかくれんぼ
・ピカピカ星空キャンプ
・おどるポケモンひみつ基地
・メロエッタのキラキラリサイタル
・ピカチュウとイーブイ☆フレンズ
・ピカチュウ、これなんのカギ？
・ピカチュウとポケモンおんがくたい
▼劇場版スピンオフ4作品
・ミュウツー 〜覚醒への序章（プロローグ）〜
・鉱国（こうこく）のプリンセス ディアンシー
・おでまし小魔神 フーパ
・フーパのおでまし大作戦！！
▼OVA15作品
・ピカチュウのふゆやすみ
・ピカチュウのふゆやすみ2000
・ピチューとピカチュウのふゆやすみ2001
・ぼくたちピチューブラザーズ
・ポケットモンスタークリスタル ライコウ雷（いかずち）の伝説
・戦慄のミラージュポケモン
・ポケットモンスター 遥かなる青い空
・ピカチュウのなつまつり
・ピカチュウのおばけカーニバル
・ピカチュウのわんぱくアイランド
・ピカチュウたんけんクラブ
・ピカチュウ 氷の大冒険
・ピカチュウのキラキラだいそうさく！
・ピカチュウのふしぎなふしぎな大冒険
・ピカチュウのサマー・ブリッジ・ストーリー
▼ポケモンショートアニメーション5シリーズ
・放課後のブレス（全4話）
・薄明の翼（全8話）
・POKETOON（全13話）
・ただいま（全1話）
・ポケモン動画図鑑（全2話）
＜放送スケジュール＞
【6月20日（土）午前11時〜放送】
放送作品：
・劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲
・劇場版ポケットモンスター 幻のポケモン ルギア爆誕
・劇場版ポケットモンスター 結晶塔の帝王 エンテイ
・劇場版ポケットモンスター セレビィ 時を超えた遭遇（であい）
放送チャンネル：アニメ「ポケットモンスター」チャンネル１
【6月21日（日）昼12:35〜放送】
放送作品：
・劇場版ポケットモンスター 水の都の護神（まもりがみ） ラティアスとラティオス
・劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 七夜の願い星 ジラーチ
・劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 裂空の訪問者 デオキシス
放送チャンネル：アニメ「ポケットモンスター」チャンネル１
【6月27日（土）午前11時〜放送】
放送作品：
・劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ミュウと波導の勇者 ルカリオ
・劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ポケモンレンジャーと蒼海（うみ）の王子 マナフィ
・劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド･パール ディアルガＶＳパルキアＶＳダークライ
放送チャンネル：アニメ「ポケットモンスター」チャンネル１
【6月28日（日）午前10:05〜放送】
放送作品：
・劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド･パール ギラティナと氷空（そら）の花束 シェイミ
・劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド･パール アルセウス 超克（ちょうこく）の時空へ
・劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド･パール 幻影の覇者 ゾロアーク
放送チャンネル：アニメ「ポケットモンスター」チャンネル１
【7月4日（土）午前11時〜放送】
放送作品：
・劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと黒き英雄 ゼクロム
・劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと白き英雄 レシラム
・劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ キュレムVS聖剣士 ケルディオ
放送チャンネル：アニメ「ポケットモンスター」チャンネル２
【7月5日（日）午前8時30分〜放送】
放送作品：
・劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ 神速（しんそく）のゲノセクト ミュウツー覚醒
・ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 破壊の繭とディアンシー
・ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 光輪（リング）の超魔神 フーパ
放送チャンネル：アニメ「ポケットモンスター」チャンネル２
【7月11日（土）昼12時〜放送】
放送作品：
・ポケモン・ザ・ムービーXY&Z ボルケニオンと機巧（からくり）のマギアナ
・劇場版ポケットモンスター キミにきめた！
・劇場版ポケットモンスター みんなの物語
放送チャンネル：アニメ「ポケットモンスター」チャンネル２
【7月12日（日）午前10時15分〜放送】
放送作品：
・ミュウツーの逆襲 EVOLUTION
・劇場版ポケットモンスター ココ
チャンネル：アニメ「ポケットモンスター」チャンネル２
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