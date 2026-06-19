『鬼滅の刃 日輪バトルスラッシュ』７月9日から稼働 カード全60種類でイラスト違いも存在
コナミアーケードゲームスは19日、アミューズメント施設向けカードアクションゲーム『鬼滅の刃 日輪バトルスラッシュ』が、7月9日から全国のアミューズメント施設にて順次稼働を開始することを発表した。
【画像】集めたくなる！炭治郎など『鬼滅の刃 日輪バトルスラッシュ』登場カード絵柄
『鬼滅の刃 日輪バトルスラッシュ』は、ゲーム機から排出されるカードを集め、ゲーム機中央に設置された「日輪刀コントローラー(にちりんとうコントローラー)」を駆使して、さまざまな相手と戦うゲーム。
ゲーム機から排出されるカードには「バトルカード」と「サポートカード」の2種類があり、それぞれのカードの「バトルタイプ」や「スキル」を相手によって組み合わせて、戦いを有利に進めることができる。
また、プレーヤーは「日輪刀コントローラー」を画面の指示に合わせて操作し、多様な攻撃を繰り出すことができ、斬る、守るなどといった剣戟アクションを通して、自分が登場人物として戦っているような臨場感あふれるバトルを体験。
さらに、プレーの際に「メモリーカード」を使用すると、使用したカードが成長していく。カードがレベルアップしていくことで、これまで勝てなかった相手にも戦いを挑むことが出来るようになる。
◆『鬼滅の刃 日輪バトルスラッシュ』1弾では全60種のカードが収録
『鬼滅の刃 日輪バトルスラッシュ』1弾では、「バトルカード」45種、「サポートカード」15種の全60種のカードが収録。レアリティには「UR(ウルトラレア)」「SR(スーパーレア)」「R(レア)」「C(コモン)」があり、一部の「UR」にはイラスト違いのカードが存在する。
【画像】集めたくなる！炭治郎など『鬼滅の刃 日輪バトルスラッシュ』登場カード絵柄
『鬼滅の刃 日輪バトルスラッシュ』は、ゲーム機から排出されるカードを集め、ゲーム機中央に設置された「日輪刀コントローラー(にちりんとうコントローラー)」を駆使して、さまざまな相手と戦うゲーム。
また、プレーヤーは「日輪刀コントローラー」を画面の指示に合わせて操作し、多様な攻撃を繰り出すことができ、斬る、守るなどといった剣戟アクションを通して、自分が登場人物として戦っているような臨場感あふれるバトルを体験。
さらに、プレーの際に「メモリーカード」を使用すると、使用したカードが成長していく。カードがレベルアップしていくことで、これまで勝てなかった相手にも戦いを挑むことが出来るようになる。
◆『鬼滅の刃 日輪バトルスラッシュ』1弾では全60種のカードが収録
『鬼滅の刃 日輪バトルスラッシュ』1弾では、「バトルカード」45種、「サポートカード」15種の全60種のカードが収録。レアリティには「UR(ウルトラレア)」「SR(スーパーレア)」「R(レア)」「C(コモン)」があり、一部の「UR」にはイラスト違いのカードが存在する。
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