婚活リアリティーショーに出演した27歳の人気モデルに対し、婚活アドバイザーが「パッと見オンナ」と命名し、喝を入れる場面があった。

【映像】27歳モデルが“結婚式”でボディライン際立つ純白ドレス姿 それを見つめる元婚約者たち

6月16日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』が最終回を迎えた。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない、婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）の3人が、婚活プログラムに挑んだ。

なつえはこのプログラムを通して、ソラ（元日本一のアスリート・会社役員・年収1100万円・27）、チェン（日本育ちの東大卒エリート・年収1億円・28）、キョウスケ（仕事が充実している経営者・年収4000万円・31）、シンペイ（スタートアップ起業家・年収960万円・28）という4人と“婚約”が成立した。しかし、「気持ちに真っすぐ応えられない」「自分が“この人だ”って思える人を探したい」「直感が違うと言っている」など、気持ちが燃えきらず、シンペイと臨んだ“結婚式”を含め、全て自ら“婚約破棄”を選択した（キョウスケはお互い選択）。

最終回に合わせて配信されたABEMAプレミアム限定コンテンツでは、そんななつえが、累計成婚実績1300組以上・成婚率80％を誇る恋愛・婚活アドバイザーの植草美幸氏と面談する「婚活大反省会」の模様が公開された。

なつえははじめに“婚約”したソラについて、「いつも引きが強いというか、直感で選んでソラくんにお会いできてよかったなと思ってます」とコメント。これを受け、植草氏は「あっという間に婚約破棄になったから、直感も外れてるよね。言ってることがちょっとちぐはぐ」と鋭く指摘する。

またその後、13日間の同棲生活を送った相手とも、改善してほしいことなどを話し合う機会はなかったとなつえが明かす。それを踏まえ植草氏は「婚活において『なんとなく違う』は、誰も掴めない。13日間も一緒にいたのに話し合えてなくて、『未来が見えない』って勝手に思っちゃったわけ。もったいなかった」と、コミュニケーション不足を指摘。30日間の婚約プログラムの反省として「パッと見オンナ」と命名し、なつえを苦笑させていた。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）