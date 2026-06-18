藤井 風、英R&Bアーティスト・Elmieneとのコラボ曲リリースへ「彼の曲を初めて聴いたとき、すぐに恋に落ちました」
シンガー・ソングライターの藤井 風（Fujii Kaze）が、イギリスのR＆Bアーティスト・Elmiene（エルミーン）との新曲「Comets + Gold」を19日午前0時にリリースすることを発表した。
【写真】どんな表情!? 藤井 風が公開した29歳の誕生日ショット（3枚目）
藤井とElmieneの出会いは、藤井がElmieneの楽曲「Someday」のカバーをYouTubeに投稿したことがきっけ。その後、クリスマス休暇中にElmieneが日本を訪れ、藤井のもとを訪問。2人は数日間をともに過ごし、曲作りをしながら互いを知っていく中で、楽曲「Comets + Gold」が生まれた。
同曲の制作について、Elmieneは「Kazeとの制作は、いろいろな意味でとても自然でした。中でも僕が特に感銘を受けたのは、音楽がコードやハーモニーを通してどのように動いていくのかに対する、彼の特別な理解です。彼は楽曲に深みと感情をもたらす、完璧な色彩を加えることに長けています。彼のおかげで、僕たちの音楽の銀河にはさらに多くの星が加わりました」とコメント。
藤井も「彼の曲を初めて聴いたとき、すぐに恋に落ちました。彼は、今の音楽に必要な古き良きソウルを取り戻してくれます。この曲をレコーディングしたとき、彼の広大な宇宙の中をただ漂っているような感覚でした。彼の音楽の銀河の中で、ひとつの彗星になれたことをとても幸運に思います」とコメントしている。
ミュージックビデオは19日午後8時（日本時間）に公開予定。米ロサンゼルスで撮影され、2人が夢のような映画的な世界観の中に登場する。互いに歌唱しながら、友情とリスペクトから生まれた同曲の世界を表現している。
藤井は昨夏、3rdアルバム『Prema』をリリース。13日に授賞式が開催された『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では主要部門の最優秀アルバム賞を含む4部門を受賞した。14日に29歳の誕生日を迎えたばかりで、今回のコラボレーション発表もファンを喜ばせそうだ。
【写真】どんな表情!? 藤井 風が公開した29歳の誕生日ショット（3枚目）
藤井とElmieneの出会いは、藤井がElmieneの楽曲「Someday」のカバーをYouTubeに投稿したことがきっけ。その後、クリスマス休暇中にElmieneが日本を訪れ、藤井のもとを訪問。2人は数日間をともに過ごし、曲作りをしながら互いを知っていく中で、楽曲「Comets + Gold」が生まれた。
藤井も「彼の曲を初めて聴いたとき、すぐに恋に落ちました。彼は、今の音楽に必要な古き良きソウルを取り戻してくれます。この曲をレコーディングしたとき、彼の広大な宇宙の中をただ漂っているような感覚でした。彼の音楽の銀河の中で、ひとつの彗星になれたことをとても幸運に思います」とコメントしている。
ミュージックビデオは19日午後8時（日本時間）に公開予定。米ロサンゼルスで撮影され、2人が夢のような映画的な世界観の中に登場する。互いに歌唱しながら、友情とリスペクトから生まれた同曲の世界を表現している。
藤井は昨夏、3rdアルバム『Prema』をリリース。13日に授賞式が開催された『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では主要部門の最優秀アルバム賞を含む4部門を受賞した。14日に29歳の誕生日を迎えたばかりで、今回のコラボレーション発表もファンを喜ばせそうだ。