

Hearts2Hearts『沼にハマってきいてみた』場面カット

８人組ガールズグループ「Hearts2Hearts」が、Ｅテレで６月27日夜８時から放送の『沼にハマってきいてみた』に出演。さまざまなキャリアを持つメンバーの素顔から、メンバーがリスペクトしてやまない事務所の先輩、少女時代の代表曲『Gee』のカバーを実演する。パフォーマンスコーナーでは、『RUDE!」のJapanese Ver.をスタジオライブでお届けする。

10代のみなさんがどっぷりとハマっている世界（＝沼）を取材し、“好き”をとことん極めようとする10代（＝ハマったさん）の素顔や哲学に迫る、Ｅテレのバラエティー番組「沼にハマってきいてみた」。

今回は、2025年のデビュー以来、世界中の音楽チャートを席巻し、新人賞９冠という驚異的な記録を打ち立てた８人組ガールズグループ「Hearts2Hearts」（ハーツトゥーハーツ／通称：ハトゥハ）を特集する。

1stミニアルバムが日本の主要音楽チャートで１位を獲得、さらに自身初となる日本でのオープンスペースリリースイベントにはファンが殺到し、SNSで話題になるなど、日本国内でも異例のムーブメントを起こしている。メンバーのほとんどが10代という若さでありながら、過酷な練習生生活を勝ち抜いてきた彼女たちは、まさに「表現のエリート集団」。指先の角度までそろう「一糸乱れぬシンクロダンス（カルグンム）」で10代の心をつかんでいる。メンバーは、JIWOO（ジウ）、CARMEN（カルメン）、YUHA（ユハ）、STELLA（ステラ）、JUUN（ジューン）、A-NA（エイナ）、IAN（イアン）、YE-ON（イェオン）の８人。19歳のリーダー・ジウを筆頭に、16歳の末っ子・イェオンまで、さまざまなキャリアを持つメンバーの素顔を掘り下げる。

番組アンケートで、「ハトゥハにやってほしいこと」の１位に輝いたのは「カバーダンス」。スタジオでは、メンバーがリスペクトしてやまない事務所の先輩、少女時代の代表曲『Gee』のカバーを実演。 懐かしい名曲のパフォーマンスにMCのサーヤと野田クリスタルも大興奮。

そして、最新曲『RUDE!』のダンスチャレンジで「ハトゥハ完コピ」を目指す小学生から大学生の19人がスタジオに集結。大人数ならではのフォーメーションを自ら考案し、憧れのハトゥハ本人の前で『FOCUS』のダンスパフォーマンスを披露する。緊張感と全力で踊りきった達成感から、感動のあまり涙を流す姿も。その熱い思いにメンバーも感激のリアクションを見せた。

ほかにも、仕事の合間に訪れた原宿で「デコカスタム」に夢中になるハトゥハに密着取材。メンバーそれぞれの性格が表れた個性的な作品に加え、ジウがサーヤのために作ったサプライズプレゼントも公開され、ステージとは一味違う“ギャップ萌え”な素顔を見ることができる。

パフォーマンスコーナーでは、音楽ストリーミングとMVの再生回数がそれぞれ１億回再生突破の人気曲『RUDE!」の Japanese Ver.をスタジオライブでお届けする。

■番組情報

『沼にハマってきいてみた』10代がハマる！Hearts2Hearts沼

【放送予定】＜Ｅテレ＞６月２７日（土）夜８時〜８時３０分

NHK ONE 同時配信・１週間見逃し配信あり

【再放送】＜Ｅテレ＞７月４日（土）午前０時００分〜 ※7月3日（金）深夜

【出演】 ＜MC＞ サーヤ（ラランド）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）

＜ゲスト＞ Herats2Hearts

＜ぬっしーの声＞ 伊東健人