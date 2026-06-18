ゴジラ『スノウボールアース』コラボ実現 『FINAL WARS』地球防衛軍の海底軍艦「轟天号」の姿も
日本テレビで放送中のアニメ『スノウボールアース』が、『ゴジラ』とコラボレーションし、超激突ビジュアル＆特別映像が公開された。
【画像】ゴジラとコラボした新作アニメのビジュアル
一面を氷に覆われた地球を舞台に、人類最後の希望である巨大ロボット「ユキオ」と、あらゆるものを破壊し尽くす圧倒的な存在感を放つ「ゴジラ」が正面から激突。互いの闘志がぶつかり合う、圧倒的スケールと迫力の構図で描かれたビジュアルとなっている。
さらに背景には、映画『ゴジラ FINAL WARS』で激闘を繰り広げた地球防衛軍の海底軍艦「轟天号」も。両雄の戦いをさらに熱く燃え上がらせるファン必見のディテールが仕込まれている。
ビジュアルの解禁に合わせ、ショート動画も公開。おなじみのゴジラの鳴き声とともに、戦いの臨場感が凝縮された映像となった。画面から飛び出さんばかりのド迫力の映像と音を体感することができる。
氷に包まれた地球を舞台に、激しくぶつかり合うユキオとゴジラ。人類の希望であるロボットと、すべてを壊す怪獣王、強者が向かい合う特別なコラボとなっている。
【画像】ゴジラとコラボした新作アニメのビジュアル
一面を氷に覆われた地球を舞台に、人類最後の希望である巨大ロボット「ユキオ」と、あらゆるものを破壊し尽くす圧倒的な存在感を放つ「ゴジラ」が正面から激突。互いの闘志がぶつかり合う、圧倒的スケールと迫力の構図で描かれたビジュアルとなっている。
ビジュアルの解禁に合わせ、ショート動画も公開。おなじみのゴジラの鳴き声とともに、戦いの臨場感が凝縮された映像となった。画面から飛び出さんばかりのド迫力の映像と音を体感することができる。
氷に包まれた地球を舞台に、激しくぶつかり合うユキオとゴジラ。人類の希望であるロボットと、すべてを壊す怪獣王、強者が向かい合う特別なコラボとなっている。
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