１８日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１７．６０ポイント（０．４３％）安の４０９０．４８ポイントと反落している。

投資家の慎重スタンスが再び強まる流れ。米利上げ観測が嫌気されたほか、中国の景気不安も改めて売り材料視されている。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は１７日まで開いた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、予想通り現行の金利水準（３．５〜３．７５％）を維持することを決定したが、メンバーによる金利見通しによると、年内に１回の利上げが実施される見通しだ（３月時点では年内１回の利下げ見通し）。中国の経済動向を巡っては、今週報告された中国の月次経済統計で消費や不動産などの指標が悪化し、内需の弱さが鮮明化している。また、中国株マーケットはあす１９日が端午節の祝日で休場。週末の３連休前とあって、売り圧力も意識された。

ただ、下値は限定的。中国の政策に対する期待感が相場を支えている。足もとでは、中央銀行の中国人民銀行が１８日、リバースレポ取引を通じ、満期日との差し引きで５９５億人民元の資金を市中に供給。純資金流入は１０日連続となる。（亜州リサーチ編集部）

金融株が下げ主導。中国工商銀行（６０１３９８／ＳＨ）が２．７％安、中国農業銀行（６０１２８８／ＳＨ）が２．５％安、中国平安保険（６０１３１８／ＳＨ）が６．４％安、中国人寿保険（６０１６２８／ＳＨ）が５．９％安、中信証券（６０００３０／ＳＨ）が３．０％安、国泰海通証券（６０１２１１／ＳＨ）が２．８％安で引けた。

酒造・食品飲料株も安い。山西杏花村フェン酒（６００８０９／ＳＨ）が３．８％、江蘇今世縁酒業（６０３３６９／ＳＨ）が３．５％、貴州茅台酒（６００５１９／ＳＨ）が２．０％、上海妙可藍多食品科技（６００８８２／ＳＨ）が４．６％、仏山市海天調味食品（６０３２８８／ＳＨ）が２．６％、東鵬飲料（６０５４９９／ＳＨ）が３．８％ずつ下落している。発電株、資源・素材株、運輸株、不動産株なども売られた。

半面、ハイテク株は物色される。電子機器メーカーの成都旭光電子（６００３５３／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）高、産業向けＩｏＴ事業の富士康工業互聯網（６０１１３８／ＳＨ）が７．５％高、フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）が７．３％高、計算資源レンタル事業主力の江蘇利通電子（６０３６２９／ＳＨ）が７．０％高で取引を終えた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、人工知能（ＡＩ）半導体大手の中科寒武紀科技（カンブリコン・テクノロジーズ：６８８２５６／ＳＨ）が１４．２％高。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は３．８％逆行高した。医薬株、軍需産業株の一角も買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が５．７３ポイント（２．１３％）高の２７４．１４ポイント、深センＢ株指数が８．５８ポイント（０．７５％）安の１１３４．３０ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）