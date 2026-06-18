反町隆史主演『GTO』50代の“鬼塚英吉”が初お披露目！ 生徒役オーディションに密着したドキュメンタリーも始動
反町隆史が主演する7月20日スタートのドラマ『GTO』（カンテレ／フジテレビ系／毎週月曜22時）より、90秒トレーラー（予告篇）が解禁。また、6月20日から、学生選抜オーディションの裏側に迫ったバックステージコンテンツ「Documentary of GTO」の配信を予定している。
【動画】伝説の男が、帰ってくる―ドラマ『GTO』90秒トレーラー
『GTO』は、藤沢とおるによる同名漫画が原作で、元暴走族の教師・鬼塚が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマだ。
90秒トレーラーでは、50代となった鬼塚英吉の本編映像が初お披露目となった。前作から変わらず、型破りな行動や、年齢を重ねたからこその深みを併せ持った鬼塚が、再び教壇に立ち、生徒たちや教員、学園の問題と向き合う姿が映し出されている。
映像は、橋の上をバイクで駆け抜ける爽快なシーンから始まる。新たに赴任する“私立誠進学園”で意気揚々（ようよう）と教壇に立つ鬼塚や、職員室・校長室で繰り広げられる軽快なやり取りなど、新たな物語の一端が垣間見える内容となっている。
「教師フィードバック制度」によって生徒が教師を評価していくなか、鬼塚に集まるのは低評価の嵐―。果たして、いかにして、この問題と立ち向かっていくのか。
さらに6月20日より、番組公式SNSやカンテレドラマ公式YouTubeチャンネル「カンテレドラマニア」にて、学生役オーディションの舞台裏に迫ったバックステージコンテンツ「Documetary of GTO」の配信を予定している。
15〜17歳の“リアル高校生世代”を対象に実施され、400名以上の応募者の中から選考した異例の学生選抜オーディション。鬼塚が担任を務める1年B組の生徒役に選ばれたキャストたちが、どのような思いでオーディションに挑み、役をつかみ取ったのか。その過程や素顔に迫る特別コンテンツとなっている。
なお、6月22日放送の『銀河の一票』放送後には、第1話のPR映像が地上波初解禁される。
ドラマ『GTO』は、カンテレ／フジテレビ系にて7月20日より毎週月曜22時放送。
【動画】伝説の男が、帰ってくる―ドラマ『GTO』90秒トレーラー
『GTO』は、藤沢とおるによる同名漫画が原作で、元暴走族の教師・鬼塚が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマだ。
映像は、橋の上をバイクで駆け抜ける爽快なシーンから始まる。新たに赴任する“私立誠進学園”で意気揚々（ようよう）と教壇に立つ鬼塚や、職員室・校長室で繰り広げられる軽快なやり取りなど、新たな物語の一端が垣間見える内容となっている。
「教師フィードバック制度」によって生徒が教師を評価していくなか、鬼塚に集まるのは低評価の嵐―。果たして、いかにして、この問題と立ち向かっていくのか。
さらに6月20日より、番組公式SNSやカンテレドラマ公式YouTubeチャンネル「カンテレドラマニア」にて、学生役オーディションの舞台裏に迫ったバックステージコンテンツ「Documetary of GTO」の配信を予定している。
15〜17歳の“リアル高校生世代”を対象に実施され、400名以上の応募者の中から選考した異例の学生選抜オーディション。鬼塚が担任を務める1年B組の生徒役に選ばれたキャストたちが、どのような思いでオーディションに挑み、役をつかみ取ったのか。その過程や素顔に迫る特別コンテンツとなっている。
なお、6月22日放送の『銀河の一票』放送後には、第1話のPR映像が地上波初解禁される。
ドラマ『GTO』は、カンテレ／フジテレビ系にて7月20日より毎週月曜22時放送。