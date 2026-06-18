キンプリ高橋海人がナレーション担当！ バレー高橋藍の日本最後の試合に密着したドキュメンタリー、2週連続放送
バレーボール男子日本代表・高橋藍選手の日本最後の試合に密着したドキュメンタリー『100h・REC』（読み：ハンドレットレック）が、日本テレビにて6月19日24時40分、26日24時45分に放送。番組のナレーションを、King ＆ Prince高橋海人が担当する。
【写真】高橋藍の日本最後の試合を「側近」が撮影！
超一流スターの「側近」が100時間カメラを回し続けると、スターの表情の、さらにその奧にある孤独、恐怖、情熱が見えてくる。
カメラを託されるのは、最も近くで活躍を支えるパートナー。従来のメディア取材では決して踏み込めなかった領域で、スターの飾らない本音と覚醒する瞬間をドラマチックに捉える。
側近が撮影する超至近距離のリアルな映像と上質なルック。そこに、高橋海人の体温が宿るナレーションが融合。本番組は、そんな濃密な100時間の堆積を描き出すプレミアム・ドキュメンタリーだ。
記念すべき本番組の初回放送で密着するのは、バレーボール男子日本代表、高橋藍選手。
「東京オリンピックで自分はまだまだだなって感じた。挑戦しないといけない、強くならないといけないと思った」という高橋選手は、所属のサントリーサンバーズ大阪を今シーズン限りで退団し、ポーランドの名門チームに移籍することを発表。海外に戦いの場を移す高橋選手にとって、日本で最後となるSVリーグ年間優勝をかけた戦い、その舞台裏に密着した。
撮影してくれるのはサンバーズ広報の南氏。常に高橋選手の側にいる南さんだからこそ撮れた、一流アスリートの表情、葛藤、涙―「日本のエース」である彼の今まで見せたことがない素顔に迫る。
ナレーションを担当した高橋海人は「選手たちの『側近』がカメラを回すというこの番組だから見ることができた、選手の人間としての魅力。それが30分の中に詰まっています。声を吹き込みながら、これまで応援していた選手たちのことを、これまで以上に好きになってしまいました。きっと皆さんも観ていただけたらそうなると思います。そんな素敵な番組を、僕の声で彩れていたら、とても嬉しいです。ぜひ、ご覧ください」とコメントしている。
『100h・REC』は、日本テレビにて6月19日24時40分、26日24時45分放送。
※高橋藍、高橋海人の「高」は「はしごだか」が正式表記
【写真】高橋藍の日本最後の試合を「側近」が撮影！
超一流スターの「側近」が100時間カメラを回し続けると、スターの表情の、さらにその奧にある孤独、恐怖、情熱が見えてくる。
側近が撮影する超至近距離のリアルな映像と上質なルック。そこに、高橋海人の体温が宿るナレーションが融合。本番組は、そんな濃密な100時間の堆積を描き出すプレミアム・ドキュメンタリーだ。
記念すべき本番組の初回放送で密着するのは、バレーボール男子日本代表、高橋藍選手。
「東京オリンピックで自分はまだまだだなって感じた。挑戦しないといけない、強くならないといけないと思った」という高橋選手は、所属のサントリーサンバーズ大阪を今シーズン限りで退団し、ポーランドの名門チームに移籍することを発表。海外に戦いの場を移す高橋選手にとって、日本で最後となるSVリーグ年間優勝をかけた戦い、その舞台裏に密着した。
撮影してくれるのはサンバーズ広報の南氏。常に高橋選手の側にいる南さんだからこそ撮れた、一流アスリートの表情、葛藤、涙―「日本のエース」である彼の今まで見せたことがない素顔に迫る。
ナレーションを担当した高橋海人は「選手たちの『側近』がカメラを回すというこの番組だから見ることができた、選手の人間としての魅力。それが30分の中に詰まっています。声を吹き込みながら、これまで応援していた選手たちのことを、これまで以上に好きになってしまいました。きっと皆さんも観ていただけたらそうなると思います。そんな素敵な番組を、僕の声で彩れていたら、とても嬉しいです。ぜひ、ご覧ください」とコメントしている。
『100h・REC』は、日本テレビにて6月19日24時40分、26日24時45分放送。
※高橋藍、高橋海人の「高」は「はしごだか」が正式表記