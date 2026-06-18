巨人に新加入した元中日の小笠原慎之介投手（２８）＝米大リーグ・ナショナルズ傘下２Ａハリスバーグ＝が１８日、東京ドームで入団会見を行った。２年ぶりの日本球界復帰で、背番号は「９８」と発表された。２７年までの１年半契約で、年俸は１億８０００万円（金額は推定）。

グレーのスーツ、ネイビーのネクタイ姿で登壇した小笠原は「とても光栄なこと。しっかりチームのピースになれるように頑張りたい」と決意を語った。「２年ぐらい大勢の人に囲まれることがなかったので、緊張しています」とはにかみながら、決め手については「ジャイアンツの熱意が熱くてというところが一番です」と明かした。チームの印象について「印象は強いし、粘り強いし。そんなチームと戦えていたから今の僕がいるのかなと思う」と語った。中日時代に初勝利をあげたのも東京ドーム。「うれしく思う。一球も投げてないのでなんともいえないですけど」としつつ、現在セ・リーグ首位を走るチームに「とにかくチームの一つのピースとして期待に応えられるパフォーマンスをして、リーグ優勝、日本一を獲れるように頑張りたい」と、力を込めた。

９８番を選んだ理由については「これまでずっと１０番台でやってきた。一度は大きな番号をつけてやってみようと。新たなチャレンジでもある。僕の中で特別な番号。選ばせてもらいました」と、語った。

水野雄仁編成本部長は「先発の一角として活躍してくれることを願っています。ジャイアンツカップで優勝したり縁はあるのかなと思う。メジャーで思うような活躍ができなかったかもしれないが、もう一回ジャイアンツで登板してもらって、野球人生を全うしてもらいたい」と期待を込めた。

快進撃を見せた交流戦で単独首位に立ち、さらなる攻めの一手で先発補強に成功。中日や西武、ＤｅＮＡらとの争奪戦を勝ち抜き、２年ぶりの覇権奪還に向けて経験や実績豊富な左腕がラストピースになる。

杉内投手チーフコーチも先発として期待を寄せ、橋上監督代行は「しっかり戦力となってもらえれば」とうなずく。今後は２軍で調整を続けて移籍後初登板に向けて準備を進めていくことになりそうだ。

小笠原は神奈川・東海大相模高から１６年にドラフト１位で中日へ入団。９年間プレーし、２４年シーズン終了後にポスティングシステムを利用して２年契約でナショナルズへ移籍した。１年目の昨季は主に中継ぎで２３試合に登板し１勝１敗、防御率６・９８。今季はメジャーでの登板はなかった。

日本では通算４６勝６５敗、防御率３・６２。現在エース・戸郷の復肩に加え、ドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）ら若手の活躍、則本らベテランも存在感を見せる層の厚い先発陣の輪に加わる。