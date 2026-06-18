声優・小林千晃、デビュー10周年記念写真集を発売 憧れの地・ヴェネツィアで肉体美も披露
今まで見せたことのなかったセクシーな姿と表情も…
『マッシュル-MASHLE-』（マッシュ・バーンデッド役）や『葬送のフリーレン』（シュタルク役）などを担当する声優・小林千晃が、デビュー10周年を記念した写真集『小林千晃デビュー10周年記念写真集（仮）』（東京ニュース通信社刊）を9月10日に発売する。
【写真】ミステリアス…仮面から顔を覗かせるヴェネツィアの小林千晃
2016年の声優デビュー以来、テレビアニメ『地獄楽』(画眉丸役)や、現在放送中の『ガンバレ！中村くん!!』(中村男久斗役)でも主演を務めるなど、若手ながらトップ声優の一人として活躍している小林。メモリアルイヤーとなる今年、写真集をリリースすることになった。ロケ地となったのは「人生で一度は訪れてみたかった」と語るイタリア北部の「水の都」ヴェネツィア。
サン・マルコ広場やリアルト橋といった歴史的建造物を巡るほか、ブラーノ島のカラフルな街並みに心躍らせ、人気リゾート地・リド島の海岸では無邪気にはしゃぐ姿も。そして何より楽しみにしていたという絶品パスタやピザ、そしてワインに舌鼓を打つ。そんな等身大の一面だけでなく、高級ホテルでは今まで見せたことのなかったセクシーな姿と表情、この日のために鍛え上げたという肉体美もあらわに。
そのほか10年間の軌跡を存分に語ったロングインタビューなど、読み物としても必読の価値のある永久保存版的な一冊となっている。
さらに、7月13日発売の『TVガイドVOICE STARS vo.38』にて同書の独占先行カットと最速インタビューが掲載される。
発売決定にあたり、小林は「素晴らしい観光スポット、そして素晴らしい人々に恵まれてのロケだったので、その素晴らしさを皆さんにも共感していただきたいですし、この写真集を通して、10年間応援してくださった皆さんへの感謝の思いを感じ取っていただけるとうれしいです」とメッセージを寄せた。
また、10月には東京と大阪にて、購入者を対象とした発売記念イベントの開催も決定。握手会やサイン会のほか、自身のスマートフォンにその場でメッセージを吹き込んでもらえる「ボイスメッセージ録音会」など、豪華な内容となっている。
■小林千晃 コメント全文
声優を始めてから10周年という僕にとって大切なタイミングで、これまでの声優人生の中で最も大きなスケールでの撮影となりました。訪れたのは、僕がずっと憧れていたヴェネツィア。素晴らしい観光スポット、そして素晴らしい人々に恵まれてのロケだったので、その素晴らしさを皆さんにも共感していただきたいですし、この写真集を通して、10年間応援してくださった皆さんへの感謝の思いを感じ取っていただけるとうれしいです。よろしくお願いいたします。
■「小林千晃デビュー10周年記念写真集（仮）」概要
発売日：9月10日 ※一部、発売日が異なる地域あり。
定価：4400円（税込）
発行：東京ニュース通信社
※全国の書店、ネット書店にて予約受付中。
■イベント・特典情報
アニメイト・ゲーマーズにて対象商品を購入・応募すると、抽選で合計600人がイベントに招待される。
応募期間：6月17日 午後5：00 〜 9月2日 午後11：59
当選発表：9月中旬以降予定
1. 10月4日 東京都内某所
第1部：握手＋直筆サイン入り生写真お渡し会
第2部：握手＋写真集へのサイン＆お宛名入れ会
2. 10月11日 大阪府内某所
第1部：握手＋直筆サイン入り生写真お渡し会
第2部：握手＋ボイスメッセージ録音会
3. 10月18日 東京都内某所
第1部：握手＋直筆サイン入り生写真お渡し会
第2部：握手＋ボイスメッセージ録音会
※生写真は日程ごとに絵柄が異なる。
※名入れは通常版のみが対象、ひらがな10文字以内。
※ボイスメッセージ録音は、イベント参加者のスマホにその場で吹き込み。
※全日程共通で第1部は午後1：00から、第2部は午後2：30からを予定。当日は顔写真付きの公的身分証明書による本人確認あり。
イベント対象商品：
アクリルスタンド（A）付きアニメイトセット（仮） ／ 6600円（税込）
アクリルスタンド（B）付きゲーマーズセット（仮） ／ 6600円（税込）
通常版 ／ 4400円（税込）
※アクリルスタンドはアニメイトとゲーマーズで絵柄が異なる。
■ メイキングDVD付き限定表紙版
通常版とは表紙絵柄が異なり、撮影の裏側に密着したメイキングDVDが付属する数量限定版。
商品名：小林千晃デビュー10周年記念写真集 メイキングDVD付き限定表紙版（仮）
価格：6600円（税込）
対象店舗：Amazon、楽天ブックス
■ 店舗別購入者特典
* セブンネットショッピング：小林千晃 直筆サイン入り写真集
※在庫がなくなり次第終了。
『マッシュル-MASHLE-』（マッシュ・バーンデッド役）や『葬送のフリーレン』（シュタルク役）などを担当する声優・小林千晃が、デビュー10周年を記念した写真集『小林千晃デビュー10周年記念写真集（仮）』（東京ニュース通信社刊）を9月10日に発売する。
【写真】ミステリアス…仮面から顔を覗かせるヴェネツィアの小林千晃
2016年の声優デビュー以来、テレビアニメ『地獄楽』(画眉丸役)や、現在放送中の『ガンバレ！中村くん!!』(中村男久斗役)でも主演を務めるなど、若手ながらトップ声優の一人として活躍している小林。メモリアルイヤーとなる今年、写真集をリリースすることになった。ロケ地となったのは「人生で一度は訪れてみたかった」と語るイタリア北部の「水の都」ヴェネツィア。
そのほか10年間の軌跡を存分に語ったロングインタビューなど、読み物としても必読の価値のある永久保存版的な一冊となっている。
さらに、7月13日発売の『TVガイドVOICE STARS vo.38』にて同書の独占先行カットと最速インタビューが掲載される。
発売決定にあたり、小林は「素晴らしい観光スポット、そして素晴らしい人々に恵まれてのロケだったので、その素晴らしさを皆さんにも共感していただきたいですし、この写真集を通して、10年間応援してくださった皆さんへの感謝の思いを感じ取っていただけるとうれしいです」とメッセージを寄せた。
また、10月には東京と大阪にて、購入者を対象とした発売記念イベントの開催も決定。握手会やサイン会のほか、自身のスマートフォンにその場でメッセージを吹き込んでもらえる「ボイスメッセージ録音会」など、豪華な内容となっている。
■小林千晃 コメント全文
声優を始めてから10周年という僕にとって大切なタイミングで、これまでの声優人生の中で最も大きなスケールでの撮影となりました。訪れたのは、僕がずっと憧れていたヴェネツィア。素晴らしい観光スポット、そして素晴らしい人々に恵まれてのロケだったので、その素晴らしさを皆さんにも共感していただきたいですし、この写真集を通して、10年間応援してくださった皆さんへの感謝の思いを感じ取っていただけるとうれしいです。よろしくお願いいたします。
■「小林千晃デビュー10周年記念写真集（仮）」概要
発売日：9月10日 ※一部、発売日が異なる地域あり。
定価：4400円（税込）
発行：東京ニュース通信社
※全国の書店、ネット書店にて予約受付中。
■イベント・特典情報
アニメイト・ゲーマーズにて対象商品を購入・応募すると、抽選で合計600人がイベントに招待される。
応募期間：6月17日 午後5：00 〜 9月2日 午後11：59
当選発表：9月中旬以降予定
1. 10月4日 東京都内某所
第1部：握手＋直筆サイン入り生写真お渡し会
第2部：握手＋写真集へのサイン＆お宛名入れ会
2. 10月11日 大阪府内某所
第1部：握手＋直筆サイン入り生写真お渡し会
第2部：握手＋ボイスメッセージ録音会
3. 10月18日 東京都内某所
第1部：握手＋直筆サイン入り生写真お渡し会
第2部：握手＋ボイスメッセージ録音会
※生写真は日程ごとに絵柄が異なる。
※名入れは通常版のみが対象、ひらがな10文字以内。
※ボイスメッセージ録音は、イベント参加者のスマホにその場で吹き込み。
※全日程共通で第1部は午後1：00から、第2部は午後2：30からを予定。当日は顔写真付きの公的身分証明書による本人確認あり。
イベント対象商品：
アクリルスタンド（A）付きアニメイトセット（仮） ／ 6600円（税込）
アクリルスタンド（B）付きゲーマーズセット（仮） ／ 6600円（税込）
通常版 ／ 4400円（税込）
※アクリルスタンドはアニメイトとゲーマーズで絵柄が異なる。
■ メイキングDVD付き限定表紙版
通常版とは表紙絵柄が異なり、撮影の裏側に密着したメイキングDVDが付属する数量限定版。
商品名：小林千晃デビュー10周年記念写真集 メイキングDVD付き限定表紙版（仮）
価格：6600円（税込）
対象店舗：Amazon、楽天ブックス
■ 店舗別購入者特典
* セブンネットショッピング：小林千晃 直筆サイン入り写真集
※在庫がなくなり次第終了。
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