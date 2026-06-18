『超巡！超条先輩』メインビジュアル＆第1弾PV公開 小林裕介、宮田俊哉らメインキャスト8人一挙発表【コメントあり】
10月からカンテレ・フジテレビ系全国ネット“火アニバル!!”枠で放送されるテレビアニメ『超巡！超条先輩』（毎週火曜 後11：00）のメインビジュアルと第1弾メインPVが公開された。あわせて、メインキャスト8人が発表された。
【動画】キャストの声も初解禁！公開された『超巡！超条先輩』第1弾PV
メインビジュアルでは、主人公・超能力巡査長の超条巡、そのバディである柔道娘の一本木直をはじめ、珍宿に暮らす個性豊かな面々が描かれている。事件と笑いが巻き起こる珍宿・傾奇町で展開される物語が気になるビジュアルとなっている。
第1弾メインPVでは、初解禁となるキャストのセリフに合わせて個性豊かなキャラクター紹介がされている。ハイテンポなセリフの掛け合いは超能力ポリスコメディである本作の面白さの一部を表しており、本編への期待度を高める映像となっている。
メインキャストは、小林裕介、碧乃梨心、長縄まりあ、小野大輔、宮田俊哉、金光宣明、中村カンナ、浦和希の8人。また、追加キャラクター6人のキャラクターイラストも解禁された。
さらに、『ジャンプビクトリーカーニバル（JVC）2026』にて、本作のステージが行われる。お騒がせポリスの超条巡（の着ぐるみ）と、相棒の一本木直役を務める碧乃が登壇。本作のテレビアニメ情報をはじめ、週刊少年ジャンプの注目作品を紹介するほか、観覧者とのバトル＆プレゼント企画を実施予定。
同作は、週刊少年ジャンプで連載していた最強？バディが平和を守る！超能力ポリスコメディ。読心術や千里眼、テレパシーといったありとあらゆる超能力を駆使する犯罪捜査のスペシャリスト「超条巡」、柔道の有段者でその怪力からゴリラの異名をもつ新米警官「一本木直」、最強？バディは今日も珍宿の平和を守る物語。
■メインキャスト8人コメント
●小林裕介（超条巡役）
超条巡の声を担当いたします！ゲスです！でもカッコいい時もあります！でもやっぱりゲスです！！そんな人間性のメリハリを胸焼けするくらいくっきりつけて演じています！キャスト全員汗を流しながら全力で挑んでるギャグ作品、楽しんでもらえたらうれしいです！
【超条巡】
場末の珍宿西交番に勤務する素行不良な超能力巡査長。ホビーが好きで勤務中によく子供と遊んでいる。サボり魔。
●碧乃梨心（一本木直役）
直ちゃんはかわいいだけでなく、精神的にも”物理的”にも強い魅力溢れる女の子です。巡の不器用な優しさに気付けるところにも、彼女らしい温かさを感じます。収録では、テンポの良い会話劇が本当に楽しく、置いていかれないようツッコミは特に全力を注ぎました。たくさん笑って楽しんで見てください！
【一本木直】
柔道が得意で正義感抜群の新米警官。愛嬌抜群・笑顔満点だが、怒らせると投げ技を決めてくる。異名はゴリラ。
●長縄まりあ（ローボくん役）
ローボくんのきゅるきゅるな瞳、小さいお口とかわいいほっぺた、物腰が柔らかく仕事がしっかりできるところなど優秀かと思いきや、人間を見下してるところが大好きです。そんなローボくんの魅力を皆様にお届けできるように、ときには車に、ときにはUFOキャッチャーに、ときにはファミレスのアレになりながら頑張ります！よろしくお願いします。
【ローボくん】
超条を更生させるべく配属された超能力無効のロボ警官。基本は真面目だがキレやすくゴマすり上手。最終的な人類のラスボスになりうる危険因子。
●小野大輔（犬養由基役）
笑顔溢れる最高のアフレコ現場。ギャグ漫画はやっぱり楽しい。クールに熱く激重に犬養を演じております。乞うご期待！
【犬養由基】
警察庁から派遣されたエリートキャリアで超条の元相棒。超条への愛が激重で、彼のこととなると冷静さを失い暴走する。
●宮田俊哉（恵那院肇役）
恵那院肇を演じさせていただきます。アフレコも笑いを堪えながら、楽しくやらせていただいています。爆笑間違いなしの作品です！「超巡！超条先輩」を楽しみにしていてください！
【恵那院肇】
犬養の懐刀を務める寡黙で武闘派のエリート。しかし実態は超条がらみで暴走する犬養のお目付け役に近く、主従が逆転することもしばしば。苦労人。
●金光宣明（ホッさん役）
みんな飲んでるぅ〜？僕はシラフだよ〜♪ってことで、どうもホッさんこと保坂千尋役の金光宣明です。ホッさんはなっかなかに自由なおっさんですが、僕も負けじとめちゃくちゃ自由に演じてます！「ホッさん」と「金光」、2人のおっさんの融合を楽しんでくださ〜い！ひっく♪
【ホッさん】
家にも職場にも居場所がない飲んだくれの窓際族。腕っぷしの強い一本木に代わって囚われ役になるヒロイン的存在。妻と娘がいる。
●中村カンナ（尖里リリ役）
尖里リリ役の中村カンナです。リリちゃんは、猫好きおすましギャルで意外な一面も…??アフレコは皆、お笑いに貪欲な楽しい現場です！どんどん濃いキャラ出てきます。珍宿傾奇町は変な人ばかり。リリちゃんはまともです。ガハガハ笑える所たくさんあるので早く観てほしい！私も完成が楽しみです！
【尖里リリ】
迷子の愛猫探しを機に西交番へ入り浸るようになった女子高生ギャル。猫と話す時は語尾が「にゃ」に変わる。愛猫家のツンデレJK。
●浦和希（伴平助役）
令和を生きる皆さんこんにちは！声優の浦和希です。学生時代の青春、沼駿先生の作品に携わる事ができるとは…！とてもうれしいです！今回演じさせていただく伴平助くんは時代に逆行するような強烈な個性を持った中学生。自分の欲望に正直な彼のまっすぐさを表現できるよう、汗をかきながら演じさせていただきました。そんな彼の魂の咆哮を、ぜひアニメでも楽しんでもらえたらうれしいです！どうぞ放送を楽しみに！
【伴平助】
超条に弟子入り志願した中学生。超能力で己の欲望を満たそうと、凄まじい思春期を爆発させている。エロの探求者
■ステージ情報
ステージ名：少年ジャンプ大注目漫画大紹介ステージ
出演：着ぐるみ超条巡、碧乃梨心、少年ジャンプ担当編集
[JVC2026 東京会場]
日時：7月19日（日）午後12時45分〜午後1時15分
場所：千葉・幕張メッセ 国際展示場 展示ホール 5・6
[JVC2026 大阪会場]
日時：7月25日（土）午後12時45分〜午後1時15分
場所：インテックス大阪 1・2号館
※JVC2026は入場無料。事前応募・完全招待制。
※小学生以上の入場には「招待状」または「ジャンプNAVI」アプリの「入場チケット(電子チケット)」が必要。
【動画】キャストの声も初解禁！公開された『超巡！超条先輩』第1弾PV
メインビジュアルでは、主人公・超能力巡査長の超条巡、そのバディである柔道娘の一本木直をはじめ、珍宿に暮らす個性豊かな面々が描かれている。事件と笑いが巻き起こる珍宿・傾奇町で展開される物語が気になるビジュアルとなっている。
メインキャストは、小林裕介、碧乃梨心、長縄まりあ、小野大輔、宮田俊哉、金光宣明、中村カンナ、浦和希の8人。また、追加キャラクター6人のキャラクターイラストも解禁された。
さらに、『ジャンプビクトリーカーニバル（JVC）2026』にて、本作のステージが行われる。お騒がせポリスの超条巡（の着ぐるみ）と、相棒の一本木直役を務める碧乃が登壇。本作のテレビアニメ情報をはじめ、週刊少年ジャンプの注目作品を紹介するほか、観覧者とのバトル＆プレゼント企画を実施予定。
同作は、週刊少年ジャンプで連載していた最強？バディが平和を守る！超能力ポリスコメディ。読心術や千里眼、テレパシーといったありとあらゆる超能力を駆使する犯罪捜査のスペシャリスト「超条巡」、柔道の有段者でその怪力からゴリラの異名をもつ新米警官「一本木直」、最強？バディは今日も珍宿の平和を守る物語。
■メインキャスト8人コメント
●小林裕介（超条巡役）
超条巡の声を担当いたします！ゲスです！でもカッコいい時もあります！でもやっぱりゲスです！！そんな人間性のメリハリを胸焼けするくらいくっきりつけて演じています！キャスト全員汗を流しながら全力で挑んでるギャグ作品、楽しんでもらえたらうれしいです！
【超条巡】
場末の珍宿西交番に勤務する素行不良な超能力巡査長。ホビーが好きで勤務中によく子供と遊んでいる。サボり魔。
●碧乃梨心（一本木直役）
直ちゃんはかわいいだけでなく、精神的にも”物理的”にも強い魅力溢れる女の子です。巡の不器用な優しさに気付けるところにも、彼女らしい温かさを感じます。収録では、テンポの良い会話劇が本当に楽しく、置いていかれないようツッコミは特に全力を注ぎました。たくさん笑って楽しんで見てください！
【一本木直】
柔道が得意で正義感抜群の新米警官。愛嬌抜群・笑顔満点だが、怒らせると投げ技を決めてくる。異名はゴリラ。
●長縄まりあ（ローボくん役）
ローボくんのきゅるきゅるな瞳、小さいお口とかわいいほっぺた、物腰が柔らかく仕事がしっかりできるところなど優秀かと思いきや、人間を見下してるところが大好きです。そんなローボくんの魅力を皆様にお届けできるように、ときには車に、ときにはUFOキャッチャーに、ときにはファミレスのアレになりながら頑張ります！よろしくお願いします。
【ローボくん】
超条を更生させるべく配属された超能力無効のロボ警官。基本は真面目だがキレやすくゴマすり上手。最終的な人類のラスボスになりうる危険因子。
●小野大輔（犬養由基役）
笑顔溢れる最高のアフレコ現場。ギャグ漫画はやっぱり楽しい。クールに熱く激重に犬養を演じております。乞うご期待！
【犬養由基】
警察庁から派遣されたエリートキャリアで超条の元相棒。超条への愛が激重で、彼のこととなると冷静さを失い暴走する。
●宮田俊哉（恵那院肇役）
恵那院肇を演じさせていただきます。アフレコも笑いを堪えながら、楽しくやらせていただいています。爆笑間違いなしの作品です！「超巡！超条先輩」を楽しみにしていてください！
【恵那院肇】
犬養の懐刀を務める寡黙で武闘派のエリート。しかし実態は超条がらみで暴走する犬養のお目付け役に近く、主従が逆転することもしばしば。苦労人。
●金光宣明（ホッさん役）
みんな飲んでるぅ〜？僕はシラフだよ〜♪ってことで、どうもホッさんこと保坂千尋役の金光宣明です。ホッさんはなっかなかに自由なおっさんですが、僕も負けじとめちゃくちゃ自由に演じてます！「ホッさん」と「金光」、2人のおっさんの融合を楽しんでくださ〜い！ひっく♪
【ホッさん】
家にも職場にも居場所がない飲んだくれの窓際族。腕っぷしの強い一本木に代わって囚われ役になるヒロイン的存在。妻と娘がいる。
●中村カンナ（尖里リリ役）
尖里リリ役の中村カンナです。リリちゃんは、猫好きおすましギャルで意外な一面も…??アフレコは皆、お笑いに貪欲な楽しい現場です！どんどん濃いキャラ出てきます。珍宿傾奇町は変な人ばかり。リリちゃんはまともです。ガハガハ笑える所たくさんあるので早く観てほしい！私も完成が楽しみです！
【尖里リリ】
迷子の愛猫探しを機に西交番へ入り浸るようになった女子高生ギャル。猫と話す時は語尾が「にゃ」に変わる。愛猫家のツンデレJK。
●浦和希（伴平助役）
令和を生きる皆さんこんにちは！声優の浦和希です。学生時代の青春、沼駿先生の作品に携わる事ができるとは…！とてもうれしいです！今回演じさせていただく伴平助くんは時代に逆行するような強烈な個性を持った中学生。自分の欲望に正直な彼のまっすぐさを表現できるよう、汗をかきながら演じさせていただきました。そんな彼の魂の咆哮を、ぜひアニメでも楽しんでもらえたらうれしいです！どうぞ放送を楽しみに！
【伴平助】
超条に弟子入り志願した中学生。超能力で己の欲望を満たそうと、凄まじい思春期を爆発させている。エロの探求者
■ステージ情報
ステージ名：少年ジャンプ大注目漫画大紹介ステージ
出演：着ぐるみ超条巡、碧乃梨心、少年ジャンプ担当編集
[JVC2026 東京会場]
日時：7月19日（日）午後12時45分〜午後1時15分
場所：千葉・幕張メッセ 国際展示場 展示ホール 5・6
[JVC2026 大阪会場]
日時：7月25日（土）午後12時45分〜午後1時15分
場所：インテックス大阪 1・2号館
※JVC2026は入場無料。事前応募・完全招待制。
※小学生以上の入場には「招待状」または「ジャンプNAVI」アプリの「入場チケット(電子チケット)」が必要。
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