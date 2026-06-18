漫画『ぼっち・ざ・ろっく！』作者、体調回復 半年ぶり連載再開で記念イラスト公開「まだ表に出せない企画の仕事も」
漫画『ぼっち・ざ・ろっく！』（ぼざろ）が、本日18日発売の連載誌『まんがタイムきららMAX』8月号より連載が再開された。作者・はまじあき氏の体調不良で1月発売号から休載しており、半年ぶりの連載再開にはまじ氏は「おかげさまで体調も万全に回復し、連載を再開させていただくことになりました！」と報告。あわせて記念イラストが公開された。
【画像】ぼっちちゃんの変顔（笑）公開された『ぼざろ』連載再開の記念イラスト
イラストは、連載再開を記念したものでキャラクターを描きながら「おかげさまで体調も万全に回復し、連載を再開させていただくことになりました！長らくお待たせしてしまい本当にすみませんでした…！」とコメント。続けて「変わらず楽しいぼざろをお届けしていきますので、応援よろしくお願いいたします！そして！まだ表に出せない企画の仕事もモリモリ進めていました！こちらもぜひ、楽しみにしていてください！」と伝えた。
掲載された最新話は、東名阪ツアーのために結束バンドが大阪に到着する物語が展開。また、連載再開を記念して、WEB漫画サイト「COMIC FUZ」にて、3日間限定で全話無料公開された。
芳文社・『まんがタイムきららMAX』にて連載中の、はまじあき氏による人気4コマ漫画『ぼっち・ざ・ろっく！』は、極度の人見知りで陰キャな少女・後藤ひとりが＜結束バンド＞というバンドに加入し、伊地知虹夏、山田リョウ、喜多郁代の3人の個性的なメンバーとともに成長していくストーリー。
2022年10月〜12月にテレビアニメが放送されると、若者を中心に人気が爆発し、数々の賞を受賞するなど、国内外問わず絶大な支持を獲得。さらに音楽面では＜結束バンド＞のフルアルバム『結束バンド』が2023年のオリコン「作品別売上数部門 デジタルアルバムランキング」年間1位を獲得するなど、大きな旋風を巻き起こした。2024年には劇場総集編が前編・後編で公開され、テレビアニメ第2期の制作も決まっている。
【画像】ぼっちちゃんの変顔（笑）公開された『ぼざろ』連載再開の記念イラスト
イラストは、連載再開を記念したものでキャラクターを描きながら「おかげさまで体調も万全に回復し、連載を再開させていただくことになりました！長らくお待たせしてしまい本当にすみませんでした…！」とコメント。続けて「変わらず楽しいぼざろをお届けしていきますので、応援よろしくお願いいたします！そして！まだ表に出せない企画の仕事もモリモリ進めていました！こちらもぜひ、楽しみにしていてください！」と伝えた。
芳文社・『まんがタイムきららMAX』にて連載中の、はまじあき氏による人気4コマ漫画『ぼっち・ざ・ろっく！』は、極度の人見知りで陰キャな少女・後藤ひとりが＜結束バンド＞というバンドに加入し、伊地知虹夏、山田リョウ、喜多郁代の3人の個性的なメンバーとともに成長していくストーリー。
2022年10月〜12月にテレビアニメが放送されると、若者を中心に人気が爆発し、数々の賞を受賞するなど、国内外問わず絶大な支持を獲得。さらに音楽面では＜結束バンド＞のフルアルバム『結束バンド』が2023年のオリコン「作品別売上数部門 デジタルアルバムランキング」年間1位を獲得するなど、大きな旋風を巻き起こした。2024年には劇場総集編が前編・後編で公開され、テレビアニメ第2期の制作も決まっている。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優