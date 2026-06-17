『90メートル』『未来』と出演映画が次々と公開され、連続ドラマ「未来のムスコ」が話題になるなど、俳優業が順調な西野七瀬。コメディに挑んだ映画『免許返納!?』は舘ひろしが主演。映画『帰ってきた あぶない刑事』で共演した舘と、今度は「俳優とマネージャー」として向き合った。演じた役どころは舘が演じる映画スター、南条弘に振り回されっぱなしのマネージャー、川奈舞。舘が太鼓判を押すコメディエンヌっぷりが見どころだ。（撮影：千倉志野 取材・文：高山亜紀）

「ダイヤモンド・ザイ」2026年7月号の「表紙の人／Precious Talk Lounge!」を基に再編集。データはすべて雑誌掲載時のもの。

「もっと蔑んで！」

大先輩・舘ひろしの要求に全力投球！

「台本を読んで、すごく面白そうな作品だと思いましたし、舘さんに久しぶりにお会いできることも楽しみでした。ただ、川奈は誰が相手でも物怖じせず、舘さんが演じる俳優・南条さんにもズバズバ言っていくタイプだったので、どんな感じで撮影していくんだろうと想像もできなかったです。実際に撮影が始まってみると、舘さんが『もっと蔑んで。もっとバカにしてください』とたくさん言ってくださるので、こちらも全力で向かっていけました（笑）」

映画スターの南条弘はまだまだアクションがやりたい70歳のアクティブシニア。信頼されているマネージャーの川奈は、そんな南条の相手にうんざりしながら、いざという時には彼を冷静に諌めることができる唯一無二の存在だ。

「川奈はどんな時にもマイペースを貫き、正直に生きている人。最初こそ、『南条さんのマネージャーはやりたくない』と言っているけれど、一緒にいる時間を重ねるうちに、南条に対するマネージャーとしての愛情みたいなものが芽生えていきます。徐々に変わって成長していく川奈の姿を映画でお見せできたら、と思って演じました。川奈には共感できる部分もあり、私自身とそう遠くない人物像です。とはいえ、こういう怖いもの知らずの役は今までやったことがなかったので、観てくださる人の目に新鮮に映ったらうれしいです」

西野の思い切った演技に「西野くんのおかげで面白くなった」と舘も絶賛。

「舘さんが『「帰ってきた あぶない刑事」の時は俺たち、ちょっとよそいきだったね』って話されていたんですけど、確かに遠慮している部分があったかもしれません。けれど、今回はちゃんとお互いを活かし合えるような関係性を、演技で見せられたんじゃないかなと思います。舘さんが現場で台詞を変えたり、追加したりしていくこともたくさんありました。“今日は舘さんからどんなアイディアが飛んでくるのかな”と毎日、現場に行くのが楽しみでした。不安になりそうな時も舘さんが頼もしく、いつもドンと構えてくださったおかげで、いい演技ができたと思っています」

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