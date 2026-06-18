人気ドラマ「ブレイキング・バッド」＆「ベター・コール・ソウル」の弁護士ソウル・グッドマンが、アメリカ建国250周年を祝う啓発動画で復活を果たした。ソウル役のボブ・オデンカークに加え、マイク役のジョナサン・バンクスも自身のキャラクターを再演している。

では、オデンカークがソウルのウィッグと派手なスーツを身につけ、合衆国憲法が掲げられたお馴染みのオフィスに登場。2026年7月4日のアメリカ独立250周年を記念し、ソウル節たっぷりに民主主義や憲法の重要性を訴えている。

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「こんにちは、ソウル・グッドマンです。あなたに権利があることをご存じですか？ええ、あるんですよ！古臭いことは間違いない。粉をはたいたカツラと膝丈ソックスの男たちが書いたものですからね。まったく退屈です！ただ、信じようが信じまいが、それは今でも驚くほど重要なんです。」

ソウルは権利の一例として「言論の自由、集会の自由、報道の自由」などを挙げ、「あなたたちはなんて幸運なんだ！権利が山ほどあるじゃないですか！」とアピール。「自分の権利を知りましょう」と呼びかけてマイクにバトンを渡すと、場面が切り替わりバンクスが登場。「マイクだ。このメッセージを支持する」とだけ語り、動画を締めくくった。

この動画はYouTubeチャンネル「」で公開され、「ベター・コール・ソウル」共同クリエイターのピーター・グールドがでシェア。ユーザーからAI生成動画ではないかと問われると、「これはAIじゃありません！」と返し、オデンカーク＆バンクス本人による新規撮影映像であることを強調した。ふたりにとっては、「ベター・コール・ソウル」が完結した2022年以来、4年ぶりの再演となる。