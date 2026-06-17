『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026』タイムテーブル発表

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9月に千葉市蘇我スポーツ公園にて開催される『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026』のタイムテーブルが発表された。

■Vaundy、BUMP OF CHICKEN、Number_i、sumika、Adoらが2つのメインステージのトリに登場

『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』は、2000年からスタートした日本最大の音楽フェスティバル。

2022年に開催地を千葉市蘇我スポーツ公園へと移して以来、快適性と回遊性の高い会場づくりを追求、ステージ間の移動はもちろん、飲食エリアやグッズエリアへもスムーズに行き来が可能な、巨大なスケールながらも機能的にまとまった、究極のフェス空間が広がっている。

2025年から開催時期を8月から9月に変更。2026年も、5日間にわたり、音楽シーンを牽引する100組以上のアーティストがパフォーマンスを繰り広げる。

併せて、チケット第3次抽選先行受付がスタート。こちらもぜひチェックしよう。

■イベント情報

『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026』

09/12（土）千葉・千葉市蘇我スポーツ公園

09/13（日）千葉・千葉市蘇我スポーツ公園

09/19（土）千葉・千葉市蘇我スポーツ公園

09/20（日）千葉・千葉市蘇我スポーツ公園

09/21（月・祝）千葉・千葉市蘇我スポーツ公園

※雨天決行（荒天の場合は中止）

■関連リンク

『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026』公式サイト

https://rijfes.jp/