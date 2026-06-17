通販サイトの返金手続きを装い、客に決済アプリ「ＰａｙＰａｙ（ペイペイ）」を操作させて金を送らせたとして、警視庁が札幌市の無職の男（３３）を電子計算機使用詐欺容疑で逮捕したことがわかった。

同庁は男が「闇バイト」に応募し、自身のペイペイのアカウントを「返金詐欺」グループに提供したとみている。

捜査関係者によると、男は何者かと共謀して昨年８月１４日、通販サイトでスポーツ用品を買った女性にメールで「在庫切れのため電子マネーで返金する」と連絡。ペイペイで自身に４回にわたって計約２１万円を送らせた疑い。調べに「ペイペイで金を受け取ったことは間違いないが、だましてはいない」と容疑を否認している。逮捕は今月１４日。

女性が案内に従ってサイトの「ヘルプセンター」に連絡したところ、「ペイペイを起動して」「認証コードを入力して」などと電話で指示され、送金機能だとわからないまま送ってしまったという。翌日になって女性がアプリの履歴を見て被害に気づいた。通販サイトは削除されており、架空だったとみられる。

捜査関係者によると、男は「数年前にＸ（旧ツイッター）で闇バイトに応募した」と供述している。秘匿性の高い通信アプリ「テレグラム」で、「ペイペイで金を受け取る仕事」などと中国語で伝えられていたという。

同庁には昨年、同様の返金詐欺に関する相談が約１８０件寄せられている。ＰａｙＰａｙ社は、他人の指示でアプリを操作しないよう呼びかけている。