○ カージナルス 3−2 パドレス ●

＜現地時間6月16日 ブッシュ・スタジアム＞

セントルイス・カージナルスが西地区2位サンディエゴ・パドレスに連勝。ラーズ・ヌートバー外野手（28）は「5番・左翼」でフル出場し、貴重な1打点を挙げて勝利に貢献した。

ヌートバーは2回裏、先頭打者として先発右腕キングから四球を選んで出塁。二死二塁のチャンスを作ると、7番ブレーズ・ジョーダンと8番ネイサン・チャーチの連続タイムリーで2点を先制した。

1点を返された直後の5回裏に一死一、三塁の好機を作ると、パドレスは先発キングから松井裕樹に交代。侍ジャパン対決を迎えたヌートバーは92.6マイル（約149.0キロ）のフォーシームをきっちり左中間に打ち上げて中犠飛。この追加点が結果的に勝負を分ける1点となった。

ヌートバーは2打数1安打、1打点、1四球、1三振という内容で、2試合続けて複数出塁を記録。ここまで11試合に出場して打率.270、2本塁打、OPS.864をマークしている。

パドレスの松井は回跨ぎで1回1/3、23球を投げて1被安打、1四球、1奪三振、無失点。今季15登板で成績は0勝1敗、防御率1.64となっている。