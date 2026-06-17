サッカーの元オランダ代表レジャンド、ラファエル・ファン・デルファールト氏（43）の日本代表選手の容姿に関する「不適切発言」が批判を浴びている。英紙「Mirror」（ウェブ版）が2026年6月16日（日本時間）に報じた。

日本は土壇場で同点に追いつき、貴重な勝ち点「1」を獲得

ワールドカップ（W杯）北中米大会グループF第1節が15日、米ダラス・スタジアムで行われ、日本代表（FIFAランキング18位）がオランダ代表（同8位）と2−2で引き分けた。

前半を0−0で折り返した日本は後半5分、DFフィルジル ファンダイク（34）にヘディングを決められ先制を許した。後半12分には、MF中村敬斗（25）がペナルティエリア手前の中央から右足を振り抜き、ゴールネットを揺らした。

1−1で迎えた後半19分、FWクリセンシオ サマーフィル（24）にゴールを許し、再び突き放された。追加点を奪うことができない日本は後半43分、右コーナーキックからのボールを、FW小川航基（28）がヘディングシュート。ボールは、MF鎌田大地（29）の頭をかすめてゴールに吸い込まれた。

日本は土壇場で同点に追いつき、貴重な勝ち点「1」を獲得した。

「Mirror」によると、デルファールト氏の「不適切発言」が飛び出たのは、日本が再度同点に追いついた後半43分だ。オランダ公共放送「NOS」の解説を務めていたデルファールト氏は、日本のゴールシーンについて、次のようにコメントしたという。

「完璧なコーナーキックは、本当に防ぐのが難しい。シュートはちょうど5ヤードラインのすぐ上を、絶妙なスピードで飛んできた。あのコーナーキックは素晴らしかった。日本人の顔はみんな似ている。（小川のマークについた）彼（ファン・デ・フェン）もそう思ったかもしれない」

「衝撃的な発言、人種差別疑惑で降板の危機」

デルファールト氏はすぐに「これは、もちろん冗談だよ。最近は何も言えないからね」と釈明したが、「Mirror」は「ラファエル・ファン・デルファールト、オランダ代表が引き分けた後、日本代表選手をからかったジョークで批判を浴びる」と報じた。

今大会、アジア代表として出場している韓国でも、デルファールト氏の「不適切発言」は注目され、複数のメディアが批判的に報じた。

「OSEN」（ウェブ版）は、「日本代表に同点に追いつかれたからといって人種差別？」などのタイトルで、「ラファエル・ファン・デルファールトが、日本戦で2−2の引き分け後、一線を越える人種差別的発言をした」と報じた。

スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は、「『日本人はみんな似たような顔をしている』番組で放った衝撃的な発言、人種差別疑惑で降板の危機、ファン・デル・デルファールトに批判が相次ぐ」とのタイトルで記事化した。

同メディアによると、長年、欧州でプレーしてきた韓国代表のエース、ソン・フンミン（33）も、海外で同様のタイプの人種差別を受けたことがあるという。