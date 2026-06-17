前回王者アルゼンチンがアルジェリアに３−０完勝！ 38歳メッシが圧巻のハットトリック達成、連覇に向けて最高のスタート【W杯】
現地６月16日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ（J組）第１節で、FIFAランキング２位の前回大会王者アルゼンチン代表と、同28位のアルジェリア代表が対戦した。
アルゼンチンは、６大会連続のワールドカップ出場となる38歳のリオネル・メッシがキャプテンマークを巻いて先発。この試合で国際Aマッチ通算200試合出場の偉業を達成した。
試合は立ち上がりから激しい展開となる。６分、右サイドでの連係からメッシがネットを揺らすも、オフサイドの判定でノーゴール。すると直後の８分には、アルジェリアもファレス・シャイビがスルーパスに抜け出してゴールを奪ったが、こちらもわずかにオフサイドに。
それでも先に均衡を破ったのはアルゼンチンだった。17分、ロドリゴ・デ・パウルの鋭い縦パスを敵陣中央で受けたメッシが華麗なターンで前を向く。そのままドリブルで運び、ペナルティエリア手前中央から左足を一閃。完璧な軌道を描いたシュートはゴール右隅に吸い込まれ、アルゼンチンが先制した。
前半を１−０で折り返すと、後半はアルジェリアが反撃を試みる。しかし、アルゼンチンは球際の攻防で優位に立ち、鋭いカウンターから何度もフィニッシュまで持ち込んだ。
そして60分、アレクシス・マカリステルのミドルシュートをGKが弾いたところを、メッシが素早く反応。こぼれ球を冷静に押し込み、この日２点目を挙げる。
さらに76分だった。中央をドリブルで駆け上がったメッシがニコラス・ゴンサレスに預けると、リターンパスをボックス手前中央で受ける。最後は左足のグラウンダーシュートをゴール左へ流し込み、ハットトリックを達成した。
メッシはこれでＷ杯通算ゴール数を16に。最多得点者のミロスラフ・クローゼの記録に並び、初戦でさっそく偉大な記録を達成した。
このまま終了。38歳の世界最高プレーヤーが圧巻の３発を挙げ、盤石の試合運びを見せた前回王者アルゼンチンは３−０で白星発進を飾り、大会連覇へ向けて最高のスタートを切った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】 メッシがW杯初戦から躍動！ 衝撃のミドル弾＆冷静フィニッシュ！
アルゼンチンは、６大会連続のワールドカップ出場となる38歳のリオネル・メッシがキャプテンマークを巻いて先発。この試合で国際Aマッチ通算200試合出場の偉業を達成した。
試合は立ち上がりから激しい展開となる。６分、右サイドでの連係からメッシがネットを揺らすも、オフサイドの判定でノーゴール。すると直後の８分には、アルジェリアもファレス・シャイビがスルーパスに抜け出してゴールを奪ったが、こちらもわずかにオフサイドに。
前半を１−０で折り返すと、後半はアルジェリアが反撃を試みる。しかし、アルゼンチンは球際の攻防で優位に立ち、鋭いカウンターから何度もフィニッシュまで持ち込んだ。
そして60分、アレクシス・マカリステルのミドルシュートをGKが弾いたところを、メッシが素早く反応。こぼれ球を冷静に押し込み、この日２点目を挙げる。
さらに76分だった。中央をドリブルで駆け上がったメッシがニコラス・ゴンサレスに預けると、リターンパスをボックス手前中央で受ける。最後は左足のグラウンダーシュートをゴール左へ流し込み、ハットトリックを達成した。
メッシはこれでＷ杯通算ゴール数を16に。最多得点者のミロスラフ・クローゼの記録に並び、初戦でさっそく偉大な記録を達成した。
このまま終了。38歳の世界最高プレーヤーが圧巻の３発を挙げ、盤石の試合運びを見せた前回王者アルゼンチンは３−０で白星発進を飾り、大会連覇へ向けて最高のスタートを切った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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