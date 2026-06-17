2026年6月17日（水） MLB レッズ vs メッツ 試合結果
開催：2026.6.17
会場：グレートアメリカン・ボールパーク
結果：[レッズ] 5 - 3 [メッツ]
MLBの試合が17日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとメッツが対戦した。
レッズの先発投手はブラディ・シンガー、対するメッツの先発投手は千賀滉大で試合は開始した。
1回裏、3番 サル・スチュワート 4球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでレッズ得点 CIN 3-0 NYM、6番 スペンサー・スティア 6球目を打って左中間スタンドへのホームランでレッズ得点 CIN 4-0 NYM
3回表、2番 ボー・ビシェット 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでメッツ得点 CIN 4-1 NYM
5回裏、3番 サル・スチュワート 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレッズ得点 CIN 5-1 NYM
6回表、8番 マーク・ビエントス 7球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでメッツ得点 CIN 5-3 NYM
試合は5対3でレッズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はレッズのブラディ・シンガーで、ここまで3勝6敗0S。負け投手はメッツの千賀滉大で、ここまで0勝5敗0S。レッズのサンティランにセーブがつき、1勝3敗4Sとなっている。
なお、メッツの千賀滉大はこの試合で4.0回を投げ、2安打（2本塁打）、4失点、5奪三振、防御率は9.00となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-17 11:10:11 更新