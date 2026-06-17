きくちまきさんの漫画「ブロックしても連絡が来る」（全3話）がインスタグラムで話題となっています。

【漫画】本編を読む

マッチングアプリで、気になる男性とメッセージをやりとりしていた女性。しかし何気ない一言で、男性の態度が豹変し…という内容で、読者からは「何だかゆがんでる」「怖いですね」「そこまでするのか…」などの声が上がっています。

距離を置いたはずだったのに…

きくちまきさんは、インスタグラムとブログ「きくちまきの恋愛バグ報告スレ」で、実体験を元にした男女のトラブルがテーマのコメディ漫画を発表しています。きくちまきさんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

きくちさん「マッチングアプリでのやりとりの中でも、特に印象に残っていた出来事だったため、漫画化しました。『ブロックしたのに連絡が来る』という怖さや驚きを、共感していただきたいと思います」

Q.事件が起きる前までは、この男性と特に問題のないやりとりをしていたのでしょうか。

きくちさん「プロフィールを拝見して、私の方から『この人と仲良くなりたい！』と思った方だったので、むしろ楽しく連絡をしていたのを覚えています。ですので、私の何気ない一言に態度が急変したことに驚きました」

Q.ブロックした後に、何かしらのグループライン招待が来たということですか。

きくちさん「そうなんです！ 当時はすごく驚きましたが、グループラインの招待でグループ名にメッセージを入れれば、ブロックされていても連絡をとれるということを後から知り、勉強になりました」

Q.思い返してみて、「いきなりブロックではなく、穏やかにフェイドアウトした方がよかったな」などと思うことはありますか。

きくちさん「結果論ではありますが、相手によってはフェイドアウトの方が刺激しなかった可能性はあるのかなと思います。ただ、そのときは自分なりに不安を感じていたので、ブロックという選択をしました」

Q.これ以降、メッセージのやりとりで気を付けていることや、しないようにしていることはありますか。

きくちさん「言葉遣いに気を付けるようになりました。今も、『〇〇だしね』という言葉を、文面でも口頭でも使えなくなりました。これはトラウマなのかもしれません」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

きくちさん「『怖すぎる』『そんな裏技があるなんて！』など、共感や驚きのコメントを多くいただきました。また、『マッチングアプリを使ううえで参考になった』という声もありました」