『サレタ側の復讐』最終回 “佳乃”篠田麻里子、戦慄の復讐劇に“奈津子”水崎綾女が立ち向かう
水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子がトリプル主演するドラマ『サレタ側の復讐（ふくしゅう）〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレビ東京系／毎週水曜深夜25時）の最終回が17日深夜に放送される。
【写真】佳乃（篠田麻里子）と対峙する奈津子（水崎綾女）と麗奈（矢吹奈子）『サレタ側の復讐』最終回より
本作は、夫の不倫という裏切りに直面した“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結成し、交換復讐を企てていく姿を描くドロ沼不倫復讐劇。原作は作画・きら、原作・雙葉葵による累計280万ダウンロードを突破した同名電子コミック。モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する主人公・岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人で「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして玉の輿結婚を叶えたものの、夫に複数の女性と不倫をされる早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
■最終回あらすじ
将生（落合モトキ）の不倫相手・乙葉（小西桜子）の妊娠を知った佳乃は、彼女を拉致し大学の研究室で監禁する。乙葉のスマホを使って呼び出し、現れた将生が命乞いすると、佳乃は彼に向けていたこれまでの愛情と憎しみが入り混じり、今のこの悲惨な状況を嘆き喚く。
そして「そうだ、これが諸悪の根源だ…」と拘束した将生の下半身に裁ちばさみを向ける。そんな中、佳乃を止めようと奈津子と麗奈が駆けつけるが、歯止めが効かない佳乃によって別室に閉じ込められてしまう。
水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』はテレビ東京系にて毎週水曜25時放送。
※高松アロハの「高」の正式な表記は「はしごだか」
【写真】佳乃（篠田麻里子）と対峙する奈津子（水崎綾女）と麗奈（矢吹奈子）『サレタ側の復讐』最終回より
本作は、夫の不倫という裏切りに直面した“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結成し、交換復讐を企てていく姿を描くドロ沼不倫復讐劇。原作は作画・きら、原作・雙葉葵による累計280万ダウンロードを突破した同名電子コミック。モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する主人公・岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人で「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして玉の輿結婚を叶えたものの、夫に複数の女性と不倫をされる早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
将生（落合モトキ）の不倫相手・乙葉（小西桜子）の妊娠を知った佳乃は、彼女を拉致し大学の研究室で監禁する。乙葉のスマホを使って呼び出し、現れた将生が命乞いすると、佳乃は彼に向けていたこれまでの愛情と憎しみが入り混じり、今のこの悲惨な状況を嘆き喚く。
そして「そうだ、これが諸悪の根源だ…」と拘束した将生の下半身に裁ちばさみを向ける。そんな中、佳乃を止めようと奈津子と麗奈が駆けつけるが、歯止めが効かない佳乃によって別室に閉じ込められてしまう。
水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』はテレビ東京系にて毎週水曜25時放送。
※高松アロハの「高」の正式な表記は「はしごだか」