SixTONESが16日、東京・銀座ソニーパークで、体験型見学会「SixTONES STock」の取材会を行った。衣装や小道具などを保管・管理する物流倉庫に見立てた会場を観客が40分間見学できる。森本慎太郎（28）は「デビュー前から最新のものまである。（グループの）歴史も今も感じられる」と見どころを話した。東京会場はきょう17日〜8月23日。大阪はATCギャラリー（大阪市）で10月21日〜12月27日。いずれも開催日数は66日。計20万人を動員予定。

グループ名やメンバー数にちなみCDデビュー6周年を記念したアニバーサルイヤー。見学会ではライブ衣装やレギュラー番組で使用したグッズなどを展示。受付で渡される端末でQRコードを読み込み、メンバーの解説を楽しめる。京本大我（31）は「僕たちも忘れていたようなものもある。ファンの方々には大興奮ものだと思うので、一つ一つ堪能して！」と楽しみ方を伝授した。

デビュー曲「Imitation Rain」のミュージックビデオ（MV）コーナーも。6人が水が張られた床で踊る姿が特徴的なMVで、見学会では最新の触覚伝達技術により、見学者も水の床の上を動いているような体験もできる。

SixTONESを思う存分満喫できる夢の空間。ジェシー（30）は「嵐の皆さん待っています。Snow Manに見てほしい」と大先輩や同期デビューの仲間にアピール。田中樹（31）は「全ての瞬間に楽しんでいただける要素が詰まっている」と自分たちのつくり上げた世界に自信を見せた。