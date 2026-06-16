長崎が外国籍3選手と契約更新
V・ファーレン長崎は16日にDFノ・ヒョンジュン(18)、MFエメルソン(26)、FWチアゴ・サンタナ(33)との来季の契約更新を発表した。
ノ・ヒョンジュンは高卒1年目の今季出場なし。それでも「私にとって多くの学びと貴重な経験を得ることができた特別な時間でした。ピッチ内外でさまざまな経験を積む中で、サッカー選手としてだけでなく、一人の人間としても成長することができたと感じています。レベルの高いトレーニングや競争の中で日々刺激を受け、選手として大きく成長することができました」と振り返り、「来シーズンはさらに成長した姿をお見せできるよう努力していきます」とコメントした。
エメルソンは加入2年目の今季出場なし。「再び皆様と共に新しいシーズンを迎えられることをとても嬉しく思います。今シーズンも高いモチベーションを持って戦っていきます。素晴らしいシーズンにするために、皆様の変わらぬ応援をよろしくお願いします。いつも温かいサポートをありがとうございます!」と伝えている。
サンタナは今季加入して15試合6得点。「来シーズンも共に戦いましょう。そして、皆さんの温かい声援に感謝しています!新シーズンもよろしくお願いします」と意気込んだ。
ノ・ヒョンジュンは高卒1年目の今季出場なし。それでも「私にとって多くの学びと貴重な経験を得ることができた特別な時間でした。ピッチ内外でさまざまな経験を積む中で、サッカー選手としてだけでなく、一人の人間としても成長することができたと感じています。レベルの高いトレーニングや競争の中で日々刺激を受け、選手として大きく成長することができました」と振り返り、「来シーズンはさらに成長した姿をお見せできるよう努力していきます」とコメントした。
サンタナは今季加入して15試合6得点。「来シーズンも共に戦いましょう。そして、皆さんの温かい声援に感謝しています!新シーズンもよろしくお願いします」と意気込んだ。