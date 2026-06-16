セブン‐イレブン、“シンプル”おむすびシリーズ発表 海苔なし・インク色数見直し→手に取りやすい価格【ラインナップ一覧】
セブン‐イレブン・ジャパンは、値ごろ感のあるおむすび『銀しゃりむすび』シリーズを6月23日より順次発売する。精米や炊飯のこだわりで素材の持つ魅力をそのまま引き出し、パッケージもシンプルにすることで、満足感がありながら手に取りやすい価格帯を実現する。
【画像】セブン‐イレブン、シンプルな『銀しゃりむすび』塩むすび・ツナマヨなど
「お米本来のおいしさを、もっとダイレクトに味わっていただく」というコンセプトのもと、あえて海苔も使用しない。中身は、長年品質にこだわってきた定番具材を使用。
パッケージデザインは透明素材をベースに、インク色を見直して、白・黒・シルバーのみとする。
なお、海苔を食べる直前に巻く「手巻おにぎり」も引き続き品ぞろえすることで、多様化するニーズに対応する。
■商品ラインアップ
・銀しゃりむすび ツナマヨネーズ
価格：148円（税込159.84円）
発売日：6月23日（火）〜順次
販売エリア：全国
・銀しゃりむすび 焼しゃけ
価格：168円（税込181.44円）
発売日：6月23日（火）〜順次
販売エリア：沖縄県を除く全国
・銀しゃりむすび 辛子明太子
価格：168円（税込181.44円）
発売日：6月23日（火）〜順次
販売エリア：沖縄県を除く全国
・銀しゃりむすび 紀州南高梅
価格：148円（税込159.84円）
発売日：6月23日（火）〜順次
販売エリア：沖縄県を除く全国
・銀しゃりむすび 北海道産昆布
価格：148円（税込159.84円）
発売日：6月23日（火）〜順次
販売エリア：沖縄県を除く全国
・銀しゃりむすび 塩むすび
価格：135円（税込145.80円）
発売日：6月23日（火）〜順次
販売エリア：全国
担当者コメント
本シリーズでは、お米そのものの価値を改めて見つめ直し、素材本来の美味しさをよりダイレクトに感じていただける商品に仕立てました。また、この考え方に基づきパッケージについても見直しを行い、シンプルに研ぎ澄ますことで、お米の美味しさや上質感が伝わるデザインを追求しています。同時に設計の最適化を図ることで、品質と価格のバランスにも配慮し、日常の中で手に取りやすい商品を実現しました。
※店舗によって価格が異なる場合あり
※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記
※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合あり
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合あり
※画像はイメージ
【画像】セブン‐イレブン、シンプルな『銀しゃりむすび』塩むすび・ツナマヨなど
「お米本来のおいしさを、もっとダイレクトに味わっていただく」というコンセプトのもと、あえて海苔も使用しない。中身は、長年品質にこだわってきた定番具材を使用。
なお、海苔を食べる直前に巻く「手巻おにぎり」も引き続き品ぞろえすることで、多様化するニーズに対応する。
■商品ラインアップ
・銀しゃりむすび ツナマヨネーズ
価格：148円（税込159.84円）
発売日：6月23日（火）〜順次
販売エリア：全国
・銀しゃりむすび 焼しゃけ
価格：168円（税込181.44円）
発売日：6月23日（火）〜順次
販売エリア：沖縄県を除く全国
・銀しゃりむすび 辛子明太子
価格：168円（税込181.44円）
発売日：6月23日（火）〜順次
販売エリア：沖縄県を除く全国
・銀しゃりむすび 紀州南高梅
価格：148円（税込159.84円）
発売日：6月23日（火）〜順次
販売エリア：沖縄県を除く全国
・銀しゃりむすび 北海道産昆布
価格：148円（税込159.84円）
発売日：6月23日（火）〜順次
販売エリア：沖縄県を除く全国
・銀しゃりむすび 塩むすび
価格：135円（税込145.80円）
発売日：6月23日（火）〜順次
販売エリア：全国
担当者コメント
本シリーズでは、お米そのものの価値を改めて見つめ直し、素材本来の美味しさをよりダイレクトに感じていただける商品に仕立てました。また、この考え方に基づきパッケージについても見直しを行い、シンプルに研ぎ澄ますことで、お米の美味しさや上質感が伝わるデザインを追求しています。同時に設計の最適化を図ることで、品質と価格のバランスにも配慮し、日常の中で手に取りやすい商品を実現しました。
※店舗によって価格が異なる場合あり
※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記
※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合あり
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合あり
※画像はイメージ