梅雨前線の接近に伴い、明日17日の近畿は次第に雨が降るでしょう。その後も、前線は西日本の南岸付近に停滞することが多く、近畿では梅雨空が続く見込みです。また、最高気温が30℃を超える日もあり、蒸し暑さがアップしそうです。熱中症に厳重に警戒してください。

近畿では明日17日は次第に広く雨

明日17日は、梅雨前線が近畿の南岸付近まで北上する見込みです。



前線が近づくのに伴い、串本など近畿南部では午前のうちから雨雲が流れ込み始め、午後は雷を伴い激しく降る所があるでしょう。京阪神など近畿中部では昼頃から雨が降り始める所が多い見込みです。朝は降っていなくても、お出かけの際は傘をお持ちください。豊岡など近畿北部は、午後、所々で雨となるでしょう。

向こう1週間 近畿は梅雨前線の影響を受けやすい

18日(木)から19日(金)は、梅雨前線が西日本の南岸付近に停滞し、近畿では、雲が広がりやすい見込みです。晴れ間が出ることもありますが、南部を中心に雨の降る所があるでしょう。



20日(土)から21日(日)は、梅雨前線がやや北上して西日本付近に停滞し、低気圧が前線上を進むでしょう。近畿では広い範囲で雨が降り、ザっと雨脚が強まることもある見込みです。梅雨本番の雨の降り方に注意が必要です。



その後、22日(月)から23日(火)も、近畿は湿った空気が流れ込みやすく、曇りや雨のすっきりしない天気が続くでしょう。

蒸し暑さアップ 19日を中心に熱中症に厳重警戒

明日17日は、北部では、日中の気温が30℃くらいまで上昇し、蒸し暑くなるでしょう。熱中症に厳重な警戒が必要です。中部では、最高気温は27℃前後の所が多く、熱中症に要警戒。南部では、最高気温は22℃くらいにとどまるでしょう。



18日(木)と19日(金)は、近畿では最高気温が30℃以上の真夏日になる所が多く、特に19日(金)は、33℃まで気温の上がる所もある見込みです。ムシムシとした暑さは体に熱がこもりやすいため、熱中症に厳重警戒が必要です。屋外での作業を控えるなど、積極的な熱中症対策を心がけてください。



その後も、湿気が多く、蒸し暑い日が続くでしょう。熱中症予防に加え、食品の管理にもお気をつけください。

熱中症になったら、どんな症状がでる?

熱中症には、様々な症状があります。



はじめは「手足がつる」「立ちくらみ」「めまい」「生あくび」「筋肉痛」「筋肉のこむら返り」などです。また、汗が止まらない、あるいは、汗が出ないなど「汗のかき方がおかしい」というものもあります。



他にも「なんとなく体調が悪い」「すぐに疲れる」というのも初期症状です。また、周囲の方から見て「イライラしている」「フラフラしている」「呼びかけに反応しない」「ぼーっとしている」といった、いつもと違う症状も、熱中症を疑うポイントです。



症状が進むと、「頭痛」「嘔吐」「虚脱感」「倦怠感」「集中力低下」「判断力低下」などが起こります。



応急処置をしても症状が改善されない場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。自力で水が飲めない、応答がおかしい時は、ためらわずに救急車を呼んでください。