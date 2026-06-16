【SKE48 野村実代1st写真集 「美しい方程式」】 6月15日 発売 価格：3,300円

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KADOKAWAは、「SKE48 野村実代1st写真集 美しい方程式」を6月15日に発売した。価格は3,300円。

撮影は、タイのプーケットで敢行。「海にいること自体がレア」と語る“みよまる”こと野村さんが、初めて披露する水着やランジェリー姿が話題となった。

発売に合わせて6枚の未公開カットが公開された。お気に入りという白いワンピースでアイスを食べる姿や、一面真っ赤に染まったバラ風呂に黒のランジェリーで入浴しているカット、水色の水着を着てヴィラのインフィニティプールで楽しむ姿、ファーを肩にかけたブラックランジェリー、アニマルコスプレなどを見ることができる。

発売記念イベントとして6月27日に「ジュンク堂書店 名古屋店」、7月11日に「丸善 名古屋本店」、7月18日に「ジュンク堂書店 池袋本店」でそれぞれ限定特典付きのお渡し会を実施する。

カバー（表紙）は通常版の他、セブンネットショッピング、HMV&BOOKS onlineの限定版の全3種を用意。またAmazon、セブンネットショッピング、楽天ブックス、ジュンク堂書店 名古屋店、TSUTAYA EBISUBASHI、カドストでは、限定生写真付き特典を用意している。

【野村実代さんの発売記念コメント】

いつも応援ありがとうございます。

ついに野村実代1st写真集「美しい方程式」が発売になりました！

発表させていただいてから、

毎日ファンの皆さんからの喜びの声が私の元に届いていて

本当に幸せな気持ちでいっぱいです！

勇気を振り絞って写真集を出すことを決めて本当に良かったです！

誰かの野村実代を好きになるきっかけがこの写真集になったらとても嬉しいですし、

今好きでいてくださっているファンの皆さんにも

野村実代をもっと！もっと！もっと！好きになるきっかけになったら嬉しいです。

この写真集は私にとって永遠の宝物です。

(C)KADOKAWA （C）2026 SKE, Inc. PHOTO/下田直樹