共同通信本社の銘板＝東京都港区

共同通信社は15日までに、自民党総裁選の中傷動画問題を取り上げたインターネット向け記事「47リポーターズ」で、取材先から提供された動画の作成時期に疑義が生じたとして、動画から切り出した写真計4枚を削除し、記事の該当箇所を修正した。

IT会社代表の松井健氏へのインタビュー記事は12日、ニュースサイト「47NEWS」の「47リポーターズ」に掲載した。松井氏が高市早苗首相の秘書から相談され、小泉進次郎氏らを取り上げた動画を作ったとの内容。松井氏の顧問弁護士は一連の経緯に関する松井氏の証言に変わりはないと強調している。

記事の中で提供動画から切り出した写真1枚を「自民党総裁選期間中の動画の一場面」として掲載したが、衆院選の場面の可能性が高いことが判明した。13日未明、この写真を削除し、記事の一部を修正した。松井氏の顧問弁護士はこの動画の作成時期を調査したが、不明とのことだった。

これを受け、共同通信は15日、提供動画から切り出した写真全てを削除し、記事の一部を修正した。

有田司編集局長は「提供された動画の内容確認が不十分でした。再発防止に努めます」としている。