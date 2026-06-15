ドムドムハンバーガー、愛知に約10年ぶり出店 名古屋・大須で“通常店舗とは異なるメニュー”限定でチキン2.3倍も【概要】
ドムドムハンバーガーが、愛知県に約10年ぶりに出店することが決まった。7月28日に「ドムドムハンバーガー 大須万松寺通店」（名古屋市中区）を新店舗をオープンする。
【画像複数】名古屋に登場するドムドムハンバーガーのイメージ
新店舗は、ドムドムのカラーの赤と白を基調としたカジュアルでポップなデザイン。通常の店舗とは異なるメニューとなり、大須万松寺通店限定メニューやオープン記念のオリジナルグッズなどを販売する予定。詳細は後日発表される。
■ドムドムハンバーガー 大須万松寺通店
愛知県名古屋市中区大須3‐25‐28 1F
営業時間 11:00〜19:00（予定）
【グランドオープン記念企画】
オープンを記念して、大須万松寺通店では「甘辛チキンバーガー」のチキンサイズを、値段はそのまま、通常の2.3倍の大きさに変更。 なくなり次第終了。
※ドムドムハンバーガー大須万松寺通店限定のキャンペーン
【画像複数】名古屋に登場するドムドムハンバーガーのイメージ
新店舗は、ドムドムのカラーの赤と白を基調としたカジュアルでポップなデザイン。通常の店舗とは異なるメニューとなり、大須万松寺通店限定メニューやオープン記念のオリジナルグッズなどを販売する予定。詳細は後日発表される。
■ドムドムハンバーガー 大須万松寺通店
愛知県名古屋市中区大須3‐25‐28 1F
営業時間 11:00〜19:00（予定）
【グランドオープン記念企画】
オープンを記念して、大須万松寺通店では「甘辛チキンバーガー」のチキンサイズを、値段はそのまま、通常の2.3倍の大きさに変更。 なくなり次第終了。
※ドムドムハンバーガー大須万松寺通店限定のキャンペーン