ドムドムハンバーガー、愛知に約10年ぶり出店 名古屋・大須で“通常店舗とは異なるメニュー”限定でチキン2.3倍も【概要】

ドムドムハンバーガー、愛知に約10年ぶり出店 名古屋・大須で“通常店舗とは異なるメニュー”限定でチキン2.3倍も【概要】