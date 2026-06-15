「女子ゴルフ・宮里藍サントリー・レディース・最終日」（１４日、六甲国際ＧＣ＝パー７２）

首位で出た桑木志帆（２３）＝大和ハウス工業＝が３バーディー、１ボギーの７０で回り、通算１９アンダーで永井花奈（２８）＝ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ＝との接戦を１打差で制して今季２勝目、通算５勝目を挙げた。１４歳のアマチュア・金瑞娥（韓国）が１６アンダーの３位。大会規定により上位２人に加え、ポイントランキング上位の河本結、菅楓華、高橋彩華が７月末からのＡＩＧ全英女子オープンの出場権を獲得した。

優勝した瞬間の落ち着き払った笑顔は、桑木が確かに次のステージへ到達した証しだ。「最後まで、フラットな気持ちでプレーできたから『ヤッター！』ではなかったですね」と桑木。

楽な優勝ではなかった。前半はスコアを伸ばせず、５番で永井に追いつかれると、６番パー３ではバンカーからの２打目を寄せられず、リードを許した。

それでも「動じなかった自分にびっくりしました」という。そのメンタルの根拠は、前週の全米女子オープン１４位という好成績にあった。「自信を持っていいんだな、と思えた」と、自身のゴルフ力を信じ抜くことができた。

それは後半１２、１３番の連続バーディーにつながり、永井と並んで迎えた１６番パー３でピン右２メートルにつける最高のティーショットを呼んだ。このバーディーで通算５勝目を確かなものとした。

２週後の全米女子プロ、７月末からの全英女子で「トップ１０」というのが直近の目標。さらには年間女王と米ツアー挑戦も見据える。「初めて、狙って勝てた」この大会を飛躍への足掛かりにしてみせる。