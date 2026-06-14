元ミス・ジャパンファイナリストの女優が弟J1選手と“共演”&2ショット披露
女優の工藤成珠さんが14日に自身のX(@nrkd____)を更新し、浦和レッズからファジアーノ岡山に育成型期限付き移籍をしている弟のDF工藤孝太と撮ったツーショットを披露した。
映画『ひとしずく』で主演を務める姉・成珠さんは、同日の岡山県岡山市上映で弟・孝太とともに上映後トークイベントに登壇。「岡山上映ありがとうございました! 弟をきっかけにこの映画や私のことを知って観に来ていただけたのが嬉しいです 弟にも感謝! ありがとう!」と綴り、2人で並んだ写真を投稿した。
ファンからは「姉弟仲良し!」「姉弟ツーショット、ありがとうございます」「めちゃくちゃおもしろかったです!笑」「今日はありがとうございました」などのコメントが送られている。
姉・成珠さんは芸能プロダクション『スペースクラフト・エージェンシー』に所属。『2022ミス・ジャパン』でファイナリストに選出された経歴を持つ。弟の試合にはプライベートだけでなく、ゲストとしても来場したことがある。
映画『ひとしずく』で主演を務める姉・成珠さんは、同日の岡山県岡山市上映で弟・孝太とともに上映後トークイベントに登壇。「岡山上映ありがとうございました! 弟をきっかけにこの映画や私のことを知って観に来ていただけたのが嬉しいです 弟にも感謝! ありがとう!」と綴り、2人で並んだ写真を投稿した。
姉・成珠さんは芸能プロダクション『スペースクラフト・エージェンシー』に所属。『2022ミス・ジャパン』でファイナリストに選出された経歴を持つ。弟の試合にはプライベートだけでなく、ゲストとしても来場したことがある。
岡山上映ありがとうございました!— 工藤成珠 (くどうなるみ) (@nrkd____) June 14, 2026
弟をきっかけにこの映画や私のことを知って観に来ていただけたのが嬉しいです☺️
弟にも感謝!✨ありがとう!
感想ポストは以下のタグ付けていただいたのは見に行きます!✨#ひとしずく #工藤成珠 #工藤孝太 pic.twitter.com/S9FXXFX0bw