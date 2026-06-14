元ＤｅＮＡヘッドコーチの高木豊氏が１４日、自身のＹｏｕｔｕｂｅチャンネルを更新。阪神が交流戦で露呈した「セ・リーグでも（他球団が）すごく参考になる」“欠点”を指摘した。

高木氏はこの日で最後の３連戦を終えた交流戦について解説。阪神が１勝２敗で負け越したオリックスとの３連戦について詳細に振り返った。

高木氏が「この試合見てすごく痛感したんだけど」と切り出したのが、阪神が１−２で惜敗した１３日の３連戦初戦。三回に２死二、三塁の好機で４番の佐藤輝が歩かされて、満塁の好機をつくるも大山が凡退。五回にも２死からの連打で一、三塁とすると佐藤輝が再び四球で満塁に。ここでは大山が押し出し四球を選んで１点を返したものの、後続が倒れて最少得点に終わった。

高木氏は「サトテルがチャンスでフォアボールで相手が逃げると、なかなか点になってないんだよね」と指摘。「だからセ・リーグでも戦い方とすれば、すごく参考になるね」と述べた。

「いや、苦しいよ。（佐藤輝を歩かせて）例えば１アウト満塁にするとか、１アウトでランナー詰めるとか、サトテルから逃げると」と一歩間違えれば、大量失点となる危険を自ら招くことになるとする一方で、「（守る側は）つらいけど、（阪神は）そんなに大量点が取れない。サトテルに打たれた後の方が、傷口がものすごく深くなる。だからすごく簡単」と、１９日から再開されるセ・リーグの戦いで他の５球団が同様の戦いをしてくる可能性を指摘した。