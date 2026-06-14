国家安全局、中国人向けの連絡窓口を開設 専用サイトで情報募る／台湾
（台北中央社）情報機関の国家安全局は14日、中国人向けの連絡窓口をインターネット上に開設したと発表した。中国の政治や軍事、経済などに関する情報を広く収集し、情報源を拡大するのが目的で、米国や英国、イスラエルなどの情報機関を参考にしたと説明している。
同局は報道資料を通じ、近年、中国は経済発展の面で困難に直面しており、高圧的な統治が続いていると指摘。さらに社会や国民生活上の問題も相次いで発生していることから、現状に対する人々の不満が高まり、台湾の関係機関に接触して情報提供を希望する人も増加しているとした。
専用サイトの構築に当たっては、中国政府の厳密なインターネット監視や中国製スマートフォンのサイバーセキュリティー上のリスクを考慮したと説明した。サイト上で情報提供者に対し、外国ブランドの機器の使用や、実名認証が不要なWi-Fiへの接続、VPNサービスと西側諸国の企業が開発したウェブブラウザーの使用などを求めるという。
同局は、今後も国際情勢や中国情勢の変化に応じ、情報活動を柔軟に見直していくと強調。民主主義の理念に共感する中国の人々に窓口を提供することで、中国情勢に関する情報収集や研究を深化させ、わが国の国家安全保障を維持し、利益を守るとした。
（游凱翔／編集：田中宏樹）
同局は報道資料を通じ、近年、中国は経済発展の面で困難に直面しており、高圧的な統治が続いていると指摘。さらに社会や国民生活上の問題も相次いで発生していることから、現状に対する人々の不満が高まり、台湾の関係機関に接触して情報提供を希望する人も増加しているとした。
同局は、今後も国際情勢や中国情勢の変化に応じ、情報活動を柔軟に見直していくと強調。民主主義の理念に共感する中国の人々に窓口を提供することで、中国情勢に関する情報収集や研究を深化させ、わが国の国家安全保障を維持し、利益を守るとした。
（游凱翔／編集：田中宏樹）