JOY （C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/14】タレントのJOYが6月12日、自身のInstagramを更新。20年以上前の姿を公開し、話題となっている。

【写真】41歳イケメンタレント「昔も今も格好いい」20年以上前の襟足長めギャル男ショット

◆JOY、20年以上前のギャル男時代ショット


JOYは「懐かしすぎるのが出てきてやばい。笑 20年以上前のmen’s egg時代」とつづり、男性ファッション雑誌『men’s egg』（大洋図書）のモデル時代の写真を投稿。襟足長めでトップにボリュームを持たせたヘアスタイルに、ペイズリー柄のベロア調トップスを合わせた、当時のトレンドを象徴するような姿を披露した。「髪型、ベロアの派手シャツ、右手の謎の装備、なんなのよ」「この時代のギャル＆ギャル男の皆さん元気ですか？笑」と、ユーモラスにコメントしている。

◆JOYの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「懐かしすぎる」「ギャル男時代の王子」「ずっとこのイメージある」「昔も今も格好いい」「思い出が蘇る」「文化遺産じゃん」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

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