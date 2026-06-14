JOY「懐かしすぎる」20年以上前のロン毛ギャル男ショット公開「ギャル男時代の王子」「文化遺産」の声
【モデルプレス＝2026/06/14】タレントのJOYが6月12日、自身のInstagramを更新。20年以上前の姿を公開し、話題となっている。
【写真】41歳イケメンタレント「昔も今も格好いい」20年以上前の襟足長めギャル男ショット
JOYは「懐かしすぎるのが出てきてやばい。笑 20年以上前のmen’s egg時代」とつづり、男性ファッション雑誌『men’s egg』（大洋図書）のモデル時代の写真を投稿。襟足長めでトップにボリュームを持たせたヘアスタイルに、ペイズリー柄のベロア調トップスを合わせた、当時のトレンドを象徴するような姿を披露した。「髪型、ベロアの派手シャツ、右手の謎の装備、なんなのよ」「この時代のギャル＆ギャル男の皆さん元気ですか？笑」と、ユーモラスにコメントしている。
この投稿に、ファンからは「懐かしすぎる」「ギャル男時代の王子」「ずっとこのイメージある」「昔も今も格好いい」「思い出が蘇る」「文化遺産じゃん」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】41歳イケメンタレント「昔も今も格好いい」20年以上前の襟足長めギャル男ショット
◆JOY、20年以上前のギャル男時代ショット
JOYは「懐かしすぎるのが出てきてやばい。笑 20年以上前のmen’s egg時代」とつづり、男性ファッション雑誌『men’s egg』（大洋図書）のモデル時代の写真を投稿。襟足長めでトップにボリュームを持たせたヘアスタイルに、ペイズリー柄のベロア調トップスを合わせた、当時のトレンドを象徴するような姿を披露した。「髪型、ベロアの派手シャツ、右手の謎の装備、なんなのよ」「この時代のギャル＆ギャル男の皆さん元気ですか？笑」と、ユーモラスにコメントしている。
◆JOYの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「懐かしすぎる」「ギャル男時代の王子」「ずっとこのイメージある」「昔も今も格好いい」「思い出が蘇る」「文化遺産じゃん」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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