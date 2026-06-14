横浜駅きた東口から徒歩約3分、潮風を感じる絶好のロケーションで楽しめる横浜ベイクォーターの夏の風物詩「横浜ランタンナイト」が、2026年5月30日(土)にスタートし、早くも話題を呼んでいます。

開業20周年を記念した過去最多1,000個のランタンが彩る幻想的な空間は入場無料。そして、このイベントの真骨頂はこれからです！ 6月中旬以降、金曜・土曜の夜限定で開催する「おとなの夜ふかしNight」や、ベトナム往復航空券が当たるチャンスもある「ベトナム満喫DAY」など、大人が週末にガッツリ楽しめる企画が続々とスタートします。本記事では、これから行くべき大注目の週末限定イベント情報を徹底解説します。

過去最多1,000個のランタンと没入型「ランタンキューブ」

「横浜ランタンナイト」イメージ

すでに多くの人が訪れている今年の「横浜ランタンナイト」。横浜ベイクォーター開業20周年を記念し、過去最多となる約1,000個のランタンが館内を彩っています。本場ベトナムの職人が手作りした色鮮やかなランタンや、新たに登場した高さ約4メートルの「ランタンキューブ」は圧巻です。

昼夜問わずフォトジェニックな空間が広がり、17:00以降のライトアップは息を呑むほどの美しさ。また、館内を巡る「クルーズパスポート スタンプラリー」も好評開催中で、訪れるだけでもお祭り気分を味わうことができます。

横浜駅徒歩約3分、横浜ベイクォーターで開催中！

「横浜ランタンナイト」を開催しているのは、横浜駅きた東口Aから徒歩約3分の「横浜ベイクォーター」。約1,000個のランタンは、3階のメイン広場にあります。時間は11:00〜23:00まで。開催期間は9月23日(水・祝)までです。

雨の日や梅雨時も安心！ 横浜駅から濡れずにアクセス可能

会場となる横浜ベイクォーターへ行くには、横浜駅「きた東口A」から直結する歩行者専用デッキ「ベイクォーターウォーク」を利用すれば、雨の日や梅雨の時期でも傘を差さず、ほとんど濡れずにたどり着くことができます。仕事帰りの服装でも天候を気にせず、気軽に異国情緒あふれる夜市気分を味わいやすい好立地も嬉しいポイントです。

週末限定の特別な夜「おとなの夜ふかし Night」

「おとなの夜ふかし Night」

これから本格的にスタートする注目の企画が、金曜・土曜の夜（18:00〜22:00）に月替わりで開催する「おとなの夜ふかしNight」です。ランタンの灯りに包まれた3階メイン広場が、大人のための特別な空間に様変わりします。

6月19日(金)・20日(土)は、横浜ベイクォーターに「BOOK TRUCK」が登場。心地よい海風を感じながら、ドリンク片手にゆったりと読書を楽しむチルなひとときが過ごせます。

7月10日(金)・11日(土)は、巨大ジェンガやボードゲーム、おつまみガチャなどが揃う小さなあそび場「ASOBI」が出現。「占いのアリーナ」によるワンコイン占いブースも予定されており、友人やパートナーとワイワイ楽しめる空間になります。

9月11日(金)・12日(土)は、横浜のクラブシーンで20年以上のキャリアを持つDJ SHUN氏によるライブパフォーマンス「MUSIC」を開催。リクエストにも応えてくれる音楽とお酒で、心地よい夜を堪能できます。

【開催概要】

・開催日：6月19日(金)・20日(土)、7月10日(金)・11日(土)、9月11日(金)・12日(土)

・時間：18:00〜22:00

・場所：横浜ベイクォーター3階メイン広場

航空券のチャンスも！「ベトナム満喫DAY」

ベトナム往復航空券やベトナム航空オリジナルグッズなど豪華景品が当たる抽選会を実施

旅行好きや航空ファンなら絶対に見逃せないのが、特定日（6月27日・28日、9月5日・6日）に開催される「ベトナム満喫DAY」です。

目玉は、6月27日(土)・28日(日)の2日間限定で行われるベトナム航空特別抽選会。会場でベトナム航空の公式SNSを新規フォローするだけで、ベトナム往復航空券やオリジナルグッズなどの豪華景品が当たるチャンスがあります。

アオザイ着付け体験・ランタン絵付け体験（イメージ）

さらに、6階多目的ルームでは、在日ベトナム人スタッフがお手伝いする「アオザイ着付け体験（1,500円〜・当日16:30に整理券を配布）」や、オリジナルのランタンを作って持ち帰れる「ランタン絵付け体験（要事前予約・4,000円）」も実施。3階メイン広場では館内レストラン「CHUTNEY Asian Ethnic Kitchen」のベトナムビールやグルメも販売し、横浜にいながら本格的なベトナム旅行気分を味わえます。

【開催概要】

・開催日：6月27日(土)・28日(日)、9月5日(土)・6日(日)

・時間：12:00〜15:00 / 16:30〜20:00 ※時間帯により実施コンテンツが異なる

・場所：横浜ベイクォーター3階メイン広場、6階多目的ルーム

すでに盛り上がりを見せている「横浜ランタンナイト」ですが、週末限定の「おとなの夜ふかし Night」や「ベトナム満喫DAY」など、イベントのハイライトはこれからが本番です。アクセス至便な横浜ベイクォーターで、潮風を感じながらベトナム・ホイアンの夜市を思わせる特別な時間を楽しんでみてはいかがでしょうか。

（画像：横浜ダイヤビルマネジメント）

鉄道チャンネル編集部

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