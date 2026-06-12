1950年代のアメリカ空軍時計を再現　アウトラインの新作『ミリタリーType1950』登場

株式会社シーズ・ファクトリーは、同社が展開する時計ブランド「アウトライン（OUTLINE）」より、新作ミリタリーウオッチ『ミリタリーType1950』を発表した。アウトラインの公式直販サイトのほか、チックタック、オンタイム、ムーヴの各店舗にて販売を開始している。

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アウトラインは1940～60年代のアンティークウオッチの雰囲気をコンセプトに展開するブランド。今作は、昨年8月に発売されたミリタリーデザインの『ミリタリーType1940』に続く第2弾となる3針の軍用スタイルのコレクションだ。

既存の『Type1940』が1940年代に製造されたイギリス陸軍「ダーティダース」やドイツ空軍「Bウオッチ」をデザインモチーフに手巻きムーヴメントで再現していたのに対し、今作は1950年代から60年代にかけてウオルサム、ブローバ、エルジンが製造を担ったアメリカ空軍タイプの軍用時計から着想を得て開発された。極太のアラビア数字やアロー型秒針など、視認性を重視した当時の意匠をレトロな味わいとともに再現している。ケースは36mm径と小ぶりで、ファッションとの相性もよい。

今作のもうひとつの特徴は秒針にある。アウトラインとして初搭載となるセイコー傘下のTMI製キャリバーVH31は、スイープセコンド機能を備えた珍しいムーブメントで、クォーツ式でありながら秒針が機械式のように連続して動き続ける。ラインナップは24時間表示のブラック、24時間表示のホワイト、12時間表示のブラックの3モデル。価格は税込3万9600円に設定されている。

■製品情報ミリタリーType1950メーカー：アウトライン（株式会社シーズ・ファクトリー）価格：各3万9600円（税込）型番：Ref.YK20263-24-2BK（24時間表示/ブラック）、Ref.YK20263-24-1WH（24時間表示/ホワイト）、Ref.YK20263-12-1BK（12時間表示/ブラック）素材：ケース／316Lステンレススチール、ベルト／ファブリック（コーデュラ）※各モデルに2本のベルトが付属サイズ：ケース径36mm、ケース厚12.1mm防水性：5気圧防水駆動方式：スイープセコンド・クォーツ（TMI製Cal.VH31）組み立て：日本保証期間：1年間販売チャネル：アウトライン公式直販サイト、チックタック、オンタイム、ムーヴ各店舗

（文＝リアルサウンド編集部）