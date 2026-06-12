『雨の中で爆睡してたでしょ…？』飼い主さんを確信させた、状況が手に取るように伝わってくる『動かぬ証拠』が話題になっているのです。

思わず感動さえしてしまう！？まさかの光景は記事執筆時点で361万回を超えて表示されており、16万件ものいいね、多くの反響が寄せられることとなりました。

【写真：雨の中、外で寝ていたハスキー犬→ふとバルコニーを覗いてみると…尊すぎる『爆睡の証拠』】

雨の中、外で爆睡していたハスキー犬

Xアカウント『@RenaSyun』に投稿されたのは、シベリアンハスキーさんの可愛すぎる行動とまさかの光景を捉えたお写真。

何食わぬ顔をしてソファでのんびり寛いでいたという「零（レイ）」くん。しかし、飼い主さんに『さっきまで 外に寝てたよね』となぜか行動が筒抜けだった模様。

状況が明白すぎる『動かぬ証拠』に大反響

その理由は…バルコニーの地面に残された『動かぬ証拠』にあったようです。

この時、外は生憎の霧雨。しかし、零くんはそれに気付いていなかったのか、はたまた気にもならなかったのか…霧雨の中で爆睡してしまっていたよう。

その証拠に、バルコニーの地面にはクッキリと零くんの『跡形』が…。

どちら向きで、どんな体勢で眠っていたのか、お鼻がどこにあったのかさえ手に取るように分かるほど、クッキリと型取りされていたのだといいます。

その光景は、あまりにも立派な『魚拓』ならぬ『犬拓』。

そのまま残しておきたくなってしまうほどに可愛い零くんの犬拓は、多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「ずっと残しておきたいねｗｗ」「型が可愛すぎる」「これは見事な犬拓ですね」「すごい芸術品が完成してますね」「めっちゃキレイに型取れてる」「見た瞬間笑ったｗ」「雨が降り出しても一切気にしない犬だけが残せるある種の爪痕」など多くのコメントが寄せられています。

個性溢れる仲良しトリオの賑やかな日常

零くんには、シベリアンハスキー「陸」くん、コーギーの「楼亜（ロア）」くんという弟たちの存在も。みんなとっても仲良しで、イタズラをする時もお昼寝をする時もいつも一緒なのだそう。

飼い主さんからたくさんの愛情を注いでもらいながら、それぞれのびのびと自分らしく幸せに暮らすその日常は日々シベリアンハスキー、コーギーの魅力やたくさんの癒しを発信されています。

写真・動画提供：Xアカウント「@RenaSyun」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。