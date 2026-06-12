Aぇ! group＆西村拓哉、“あいうえお作文”披露 トリ前の正門良規が詰まる「つ…つ…つ…？」
Aぇ! groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健、関西ジュニアの西村拓哉が12日、都内で行われた主演する実写映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』初日舞台あいさつに登壇した。いよいよ公開初日を迎え“大ヒット”で5人があいうえお作文を披露した。
【重合ショット】なぜか最後から2番目なのに詰まる正門良規とつっこむ末澤誠也ら
「毎回なんかせなあかんの？」と冷静にツッコむ末澤をよそに、担当する順番を決めるメンバー。長男の末澤が最後になると2番目の小島は「これ楽しみですね」とハードルを上げまくり、末澤は「やめろや！」とツッコミ。トップバッター「だ」を担当した西村は「“だ”いすきなみなさんと」と始め、小島は「“い”〜っぱい」と一言。会場をざわつかせるも、佐野は「“ひ”とにおすすめしたくなる！」とばっちりパス。
しかし正門は「つ…！」と沈黙が。「つ…つ…つ…？」と考え出し、佐野は「みて。誠也くんが“なんでお前が詰まってるんや”って」と代弁。なんとか「つまらない瞬間なんて一個もないよ！」とひねり出すと、「とんでもなく面白い映画になってます！」と完璧に回収し拍手喝采となった。
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』をもとにした今作の主人公は、松野家の6つ子、おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松。20歳を過ぎても定職につかず、親のすねをかじるクズで童貞のクソニートだ。普通の大人になってほしいという親の願いもスルーして、相変わらずのクズらしい毎日を送っている6つ子だが、ある日を境に周りの反応が一変。クズぶりが称賛されるようになり、どうも様子がおかしい。時代が6つ子に追いついた（!?）そんなことある（!?）一体世界はどうなってしまうのか（!?）
このほか、渡邉美穂、大貫勇輔、なえなの、野口衣織（＝LOVE）、川村泰祐監督が参加した。
【重合ショット】なぜか最後から2番目なのに詰まる正門良規とつっこむ末澤誠也ら
「毎回なんかせなあかんの？」と冷静にツッコむ末澤をよそに、担当する順番を決めるメンバー。長男の末澤が最後になると2番目の小島は「これ楽しみですね」とハードルを上げまくり、末澤は「やめろや！」とツッコミ。トップバッター「だ」を担当した西村は「“だ”いすきなみなさんと」と始め、小島は「“い”〜っぱい」と一言。会場をざわつかせるも、佐野は「“ひ”とにおすすめしたくなる！」とばっちりパス。
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』をもとにした今作の主人公は、松野家の6つ子、おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松。20歳を過ぎても定職につかず、親のすねをかじるクズで童貞のクソニートだ。普通の大人になってほしいという親の願いもスルーして、相変わらずのクズらしい毎日を送っている6つ子だが、ある日を境に周りの反応が一変。クズぶりが称賛されるようになり、どうも様子がおかしい。時代が6つ子に追いついた（!?）そんなことある（!?）一体世界はどうなってしまうのか（!?）
このほか、渡邉美穂、大貫勇輔、なえなの、野口衣織（＝LOVE）、川村泰祐監督が参加した。