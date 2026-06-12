８日、青蔵高原の奥地に広がる沱沱河。（ドローンから、ゴルムド＝新華社記者／張竜）

【新華社西寧6月12日】中国・青蔵高原の奥地を流れる長江の源流、沱沱河。幾筋もの流れが分岐と合流を繰り返す網状の河道が広がり、上空からは壮大な景観を望むことができる。

８日、沱沱河と長江源特大橋。（ドローンから、ゴルムド＝新華社記者／張竜）

９日、沱沱河と長江源特大橋。（ドローンから、ゴルムド＝新華社記者／張竜）

９日、沱沱河の上を走る青蔵鉄道。（ドローンから、ゴルムド＝新華社記者／張鋮）

９日、沱沱河と長江源特大橋。（ドローンから、ゴルムド＝新華社記者／張竜）

９日、沱沱河と長江源特大橋。（ドローンから、ゴルムド＝新華社記者／張竜）

８日、沱沱河と長江源特大橋。（ドローンから、ゴルムド＝新華社記者／張竜）

８日、青蔵高原を流れる沱沱河。（ゴルムド＝新華社記者／傅天）

８日、沱沱河と長江源特大橋。（ドローンから、ゴルムド＝新華社記者／張竜）

８日、青蔵高原の奥地に広がる沱沱河。（ドローンから、ゴルムド＝新華社記者／張竜）

８日、沱沱河と長江源特大橋。（ドローンから、ゴルムド＝新華社記者／張可任）

８日、沱沱河と長江源特大橋。（ドローンから、ゴルムド＝新華社記者／張可任）

９日、沱沱河と長江源特大橋。（ドローンから、ゴルムド＝新華社記者／張鋮）

８日、沱沱河と長江源特大橋。（ゴルムド＝新華社記者／傅天）

９日、青蔵高原を流れる沱沱河。（パノラマ写真、ドローンから、ゴルムド＝新華社記者／張鋮）