ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 青蔵高原に広がる長江源流・沱沱河 中国青海省 青蔵高原に広がる長江源流・沱沱河 中国青海省 青蔵高原に広がる長江源流・沱沱河 中国青海省 2026年6月12日 17時53分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ８日、青蔵高原の奥地に広がる沱沱河。（ドローンから、ゴルムド＝新華社記者／張竜） 【新華社西寧6月12日】中国・青蔵高原の奥地を流れる長江の源流、沱沱河。幾筋もの流れが分岐と合流を繰り返す網状の河道が広がり、上空からは壮大な景観を望むことができる。８日、沱沱河と長江源特大橋。（ドローンから、ゴルムド＝新華社記者／張竜）９日、沱沱河と長江源特大橋。（ドローンから、ゴルムド＝新華社記者／張竜）９日、沱沱河の上を走る青蔵鉄道。（ドローンから、ゴルムド＝新華社記者／張鋮）９日、沱沱河と長江源特大橋。（ドローンから、ゴルムド＝新華社記者／張竜）９日、沱沱河と長江源特大橋。（ドローンから、ゴルムド＝新華社記者／張竜）８日、沱沱河と長江源特大橋。（ドローンから、ゴルムド＝新華社記者／張竜）８日、青蔵高原を流れる沱沱河。（ゴルムド＝新華社記者／傅天）８日、沱沱河と長江源特大橋。（ドローンから、ゴルムド＝新華社記者／張竜）８日、青蔵高原の奥地に広がる沱沱河。（ドローンから、ゴルムド＝新華社記者／張竜）８日、沱沱河と長江源特大橋。（ドローンから、ゴルムド＝新華社記者／張可任）８日、沱沱河と長江源特大橋。（ドローンから、ゴルムド＝新華社記者／張可任）９日、沱沱河と長江源特大橋。（ドローンから、ゴルムド＝新華社記者／張鋮）８日、沱沱河と長江源特大橋。（ゴルムド＝新華社記者／傅天）９日、青蔵高原を流れる沱沱河。（パノラマ写真、ドローンから、ゴルムド＝新華社記者／張鋮）９日、青蔵高原の奥地を流れる沱沱河。（ドローンから、ゴルムド＝新華社記者／楊植森） リンクをコピーする みんなの感想は？