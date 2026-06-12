「懐かしい！」「まだロン毛だ」2003年にバロンドール受賞、チェコ英雄の今が話題！GMとして韓国戦に熱視線【W杯】
ワールドカップの魅力の１つ。それは往年の名手の“今”が分かるところだ。
北中米ワールドカップが現地６月11日に開幕し、同日に韓国代表とチェコ代表がメキシコで対戦。欧州プレーオフを勝ち抜いたチェコが、59分にロングスローから先制するも、粘り強く反撃を続けた韓国が67分と90分に得点を奪い返し、２−１で逆転勝ちした。
この一戦を、チェコの英雄パベル・ネドベド氏がスタンドで見守っていた。現在53歳の同氏は、かつてユベントスで長きに渡って活躍。2003年にはバロンドールを受賞するなど、華々しいキャリアを築いた。
今日はチェコ代表のゼネラルマネージャーを務めるなか、スーツで熱視線を送る姿が中継で映り、ちょっとした話題に。SNSに「懐かしい！！」「まだロン毛だ」「今でも元気そうで何より」「いい感じに歳とってる」「ネドベドが映った時が１番テンション上がった」といった声が上がっている。
ネドベド氏や稀代の守護神ペトル・チェフ氏を擁したドイツ大会以来、20年ぶりにワールドカップを戦うチェコ。まずは韓国のほか、南アフリカと開催国のメキシコがいるA組を突破できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】すごい貫禄…チェコ戦の中継で映った53歳のネドベド
北中米ワールドカップが現地６月11日に開幕し、同日に韓国代表とチェコ代表がメキシコで対戦。欧州プレーオフを勝ち抜いたチェコが、59分にロングスローから先制するも、粘り強く反撃を続けた韓国が67分と90分に得点を奪い返し、２−１で逆転勝ちした。
この一戦を、チェコの英雄パベル・ネドベド氏がスタンドで見守っていた。現在53歳の同氏は、かつてユベントスで長きに渡って活躍。2003年にはバロンドールを受賞するなど、華々しいキャリアを築いた。
今日はチェコ代表のゼネラルマネージャーを務めるなか、スーツで熱視線を送る姿が中継で映り、ちょっとした話題に。SNSに「懐かしい！！」「まだロン毛だ」「今でも元気そうで何より」「いい感じに歳とってる」「ネドベドが映った時が１番テンション上がった」といった声が上がっている。
ネドベド氏や稀代の守護神ペトル・チェフ氏を擁したドイツ大会以来、20年ぶりにワールドカップを戦うチェコ。まずは韓国のほか、南アフリカと開催国のメキシコがいるA組を突破できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】すごい貫禄…チェコ戦の中継で映った53歳のネドベド