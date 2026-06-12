「本当に胸が痛む」「衝撃的なニュースだ」飛び込んできた日本代表主将の“悲報”にプレミア名門ファンも悲痛「W杯にいるべき選手」「君は決してひとりじゃない」
日本代表キャプテンの悲報に、所属クラブのファンも心を痛めているようだ。
日本サッカー協会は６月12日、北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバーからMF遠藤航が怪我のため離脱すると発表した。
また同日、遠藤は自身のXを更新。負傷による離脱を報告するとともに、「自分は今回の活動をもって代表を引退する事にします」と綴り、日本代表から退く決断を明かした。
突然の知らせは海外にも広がった。遠藤が所属するプレミアリーグの名門リバプールは公式Xで、「ワタル・エンドウは怪我のため、日本代表のワールドカップメンバーから外れ、代表引退を発表した。元気をだして、ワタ」とメッセージを投稿。クラブも日本代表主将へエールを送った。
この投稿には、多くのリバプールファンが反応。コメント欄には悲しみや励ましの声が相次いだ。
「本当に残念だ」
「悲しい。顔を上げてキング」
「すごく気の毒」
「衝撃的なニュースだ」
「エンドウ、君は決してひとりじゃない！」
「本当に胸が痛む」
「ワタはワールドカップにいるべき選手だ」
「レッズと一緒に前へ進もう」
「代表を引退するには若すぎるんじゃないか？」
「怪我というのは残酷なものだ」
「人生でこれほどまでに選手を気の毒に思ったことはない。ここ10年で最も好きな選手のひとりだ」
「ワタ、君は歴史に名を残すレジェンドだよ」
「きっと彼は立ち直ってくれる」
日本代表で長年にわたり中心選手として戦い続けてきた遠藤。今回の突然の発表には、クラブのサポーターからも惜別と激励のメッセージが数多く寄せられており、その愛されぶりの大きさを改めて示している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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日本サッカー協会は６月12日、北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバーからMF遠藤航が怪我のため離脱すると発表した。
また同日、遠藤は自身のXを更新。負傷による離脱を報告するとともに、「自分は今回の活動をもって代表を引退する事にします」と綴り、日本代表から退く決断を明かした。
突然の知らせは海外にも広がった。遠藤が所属するプレミアリーグの名門リバプールは公式Xで、「ワタル・エンドウは怪我のため、日本代表のワールドカップメンバーから外れ、代表引退を発表した。元気をだして、ワタ」とメッセージを投稿。クラブも日本代表主将へエールを送った。
この投稿には、多くのリバプールファンが反応。コメント欄には悲しみや励ましの声が相次いだ。
「悲しい。顔を上げてキング」
「すごく気の毒」
「衝撃的なニュースだ」
「エンドウ、君は決してひとりじゃない！」
「本当に胸が痛む」
「ワタはワールドカップにいるべき選手だ」
「レッズと一緒に前へ進もう」
「代表を引退するには若すぎるんじゃないか？」
「怪我というのは残酷なものだ」
「人生でこれほどまでに選手を気の毒に思ったことはない。ここ10年で最も好きな選手のひとりだ」
「ワタ、君は歴史に名を残すレジェンドだよ」
「きっと彼は立ち直ってくれる」
日本代表で長年にわたり中心選手として戦い続けてきた遠藤。今回の突然の発表には、クラブのサポーターからも惜別と激励のメッセージが数多く寄せられており、その愛されぶりの大きさを改めて示している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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