ニューストップ > IT 経済ニュース > ITビジネスニュース > Microsoftの月例パッチ、6月は過去最大規模の約200件 - AIによる脆弱… Microsoftの月例パッチ、6月は過去最大規模の約200件 - AIによる脆弱性発見の加速が背景に Microsoftの月例パッチ、6月は過去最大規模の約200件 - AIによる脆弱性発見の加速が背景に 2026年6月11日 15時33分 マイナビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ Microsoftは6月9日(マイクロソフト)、毎月第2火曜日に実施するセキュリティ更新プログラム「Patch Tuesday」の下で、203件の脆弱性に対応したと明らかにした。この数はPatch Tuesday史上最大規模。このうち30件以上が最も深刻な「Critical(緊急)」評価で、3件は修正前に情報が公開されたゼロデイ脆弱性だ。. リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト Anthropic、Mythos級の最先端AIモデル「Claude Fable 5」発表、一般提供を開始 ダッシュボードだけでは見えないサイバーリスクの連鎖 経営陣が把握すべき本当の脅威とは ランサムウェアからAIリスクまで、「情報セキュリティ10大脅威」に見る脅威動向と対策