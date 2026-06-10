モナキ「しまむら」プライベートブランドの着用モデルに就任！ファン注目のキャンペーンも決定
モナキが、ファッションセンターしまむらで展開中のプライベートブランド「超COOL」「COOL」シリーズの着用モデルに就任した。
■モナキ×しまむらのコラボ商品は、6月17日より受注販売がスタート
「超COOL」「COOL」シリーズは「選べる、見つかる、ひんやり冷感」をコンセプトとした接触冷感に優れた商品。
モナキとのコラボ商品（Tシャツやソックス等）は、6月17日より、しまむらグループのオンラインストア『しまむらパーク』にて受注販売がスタートする。
また、抽選で合計24名に、モナキ各メンバーのサイン入りチェキがプレゼントされるキャンペーンも決定。詳細は特集ページをチェックしよう。
【キャンペーン期間と内容】
・第1弾：06/17（水）～ 06/30（火）…「COOL」Tシャツ着用のサイン入りチェキを、抽選で12名にプレゼント
・第2弾：07/01（水）～ 07/19（日）…衣装着用のサイン入りチェキを、抽選で12名にプレゼント
■リリース情報
2026.04.08 ON SALE
SINGLE「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」（Aタイプ・Bタイプ）
2026.07.29 ON SALE
SINGLE「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」（Cタイプ・Dタイプ）
■関連リンク
特集ページはこちら
https://www.shimamura.gr.jp/shimamura/sp/cont/monaki2026/
オンラインストア『しまむらパーク』
https://www.shop-shimamura.com/
モナキ OFFICIAL SITE
https://monaki.fanpla.jp/