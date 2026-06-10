モナキ「しまむら」プライベートブランドの着用モデルに就任！ファン注目のキャンペーンも決定

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モナキが、ファッションセンターしまむらで展開中のプライベートブランド「超COOL」「COOL」シリーズの着用モデルに就任した。

■モナキ×しまむらのコラボ商品は、6月17日より受注販売がスタート

「超COOL」「COOL」シリーズは「選べる、見つかる、ひんやり冷感」をコンセプトとした接触冷感に優れた商品。

モナキとのコラボ商品（Tシャツやソックス等）は、6月17日より、しまむらグループのオンラインストア『しまむらパーク』にて受注販売がスタートする。

また、抽選で合計24名に、モナキ各メンバーのサイン入りチェキがプレゼントされるキャンペーンも決定。詳細は特集ページをチェックしよう。

【キャンペーン期間と内容】

・第1弾：06/17（水）～ 06/30（火）…「COOL」Tシャツ着用のサイン入りチェキを、抽選で12名にプレゼント

・第2弾：07/01（水）～ 07/19（日）…衣装着用のサイン入りチェキを、抽選で12名にプレゼント

■リリース情報

2026.04.08 ON SALE

SINGLE「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」（Aタイプ・Bタイプ）

2026.07.29 ON SALE

SINGLE「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」（Cタイプ・Dタイプ）

■関連リンク

特集ページはこちら

https://www.shimamura.gr.jp/shimamura/sp/cont/monaki2026/

オンラインストア『しまむらパーク』

https://www.shop-shimamura.com/

モナキ OFFICIAL SITE

https://monaki.fanpla.jp/