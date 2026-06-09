セブン‐イレブン、韓国で親しまれる「コーン茶」新登場 独自のW焙煎製法【担当者コメント】
セブン‐イレブン・ジャパンは、ペットボトルの新商品『セブンプレミアム コーン茶』を、全国の店舗にて6月16日より順次発売する。
【画像】『セブンプレミアム コーン茶』ゴクゴク飲める600ml
「コーン茶」は韓国で親しまれ、近年日本でも人気が高まっている。セブン‐イレブンでは、北海道産とうもろこしを100%使用し、浅煎りと深煎りの2種類の焙煎コーンを組み合わせる、独自のW焙煎製法により、飲んだ瞬間に甘香ばしい風味が広がり、すっきりとした味わいを楽しめる。
デスクワーク中や就寝前など、時間帯を選ばないノンカフェインも特長。さらに、気温の上昇でこまめな水分補給が意識されるこれからの季節に向けて、ゴクゴク飲める600ミリリットルサイズとした。「お求めやすい」108円（税抜）で提供する。
■担当者コメント
香ばしくすっきりとした味わいで、毎日の水分補給にも取り入れやすい「コーン茶」が新登場いたします。毎日手軽にお飲みいただけるよう、独自のW焙煎製法により、コーンの香ばしさと自然な甘みのバランスを追求しました。ぜひセブン‐イレブンの「セブンプレミアム コーン茶」をお試しください。
※店舗によって価格が異なる場合あり
※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記
※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合あり。
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合あり
※画像はイメージ
【画像】『セブンプレミアム コーン茶』ゴクゴク飲める600ml
「コーン茶」は韓国で親しまれ、近年日本でも人気が高まっている。セブン‐イレブンでは、北海道産とうもろこしを100%使用し、浅煎りと深煎りの2種類の焙煎コーンを組み合わせる、独自のW焙煎製法により、飲んだ瞬間に甘香ばしい風味が広がり、すっきりとした味わいを楽しめる。
■担当者コメント
香ばしくすっきりとした味わいで、毎日の水分補給にも取り入れやすい「コーン茶」が新登場いたします。毎日手軽にお飲みいただけるよう、独自のW焙煎製法により、コーンの香ばしさと自然な甘みのバランスを追求しました。ぜひセブン‐イレブンの「セブンプレミアム コーン茶」をお試しください。
※店舗によって価格が異なる場合あり
※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記
※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合あり。
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合あり
※画像はイメージ