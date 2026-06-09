【App Store iPhoneゲームチャート】『ドラゴンブラッド：スレイヤーズ学院』1位に初登場（6/1〜7）
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2026年6月1日〜7日）では、「無料ゲームチャート」1位に『ドラゴンブラッド：スレイヤーズ学院』が初登場した。
【ランキング表】App Store 無料 iPhone ゲームチャート TOP10
◆「コード：ドラゴンブラッド」に次ぐ、小説『龍族』をテーマにしたゲーム作品
「無料ゲームチャート」1位の『ドラゴンブラッド：スレイヤーズ学院』は、「コード：ドラゴンブラッド」に次ぐ、小説『龍族』をテーマにしたゲーム作品。龍族による支配が終わり、彼らとの戦いが始まった世界で、龍王を倒すべく戦える能力を持った者を集める教育機関「カッセル学院」を舞台に、物語は進む。バトルはセミオートで進行するターン性が採用されている。
続く2位は『フォートナイト』、3位は『Arrows GO!』でともに前週に続きTOP3入り。
『フォートナイト』は、Epic Gamesによる人気オンラインゲームのiOS版。プレイヤーは、タイクーン、デスラン、ゾンビサバイバルなど、無料のデベロッパー制作の数千におよぶ島でフレンドと一緒にゲームを楽しむことができる。
3位の『Arrows GO!』は4方向を示す多くの矢印から、4方それぞれに障害物なく進める矢印を選択し脱出させていき、最終的にすべての矢印を取り除けたらステージクリアとなるカジュアルなパズルゲーム。それぞれのステージに時間制限はなく、どんな時も自分のペースで遊べるのがうれしい。
◆誕生40周年！『ドラゴンクエスト』関連作がTOP10に6作ランクイン
一方、「有料ゲームチャート」では、1位に『ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議な鍵SP』がランクイン。5月27日に「ドラゴンクエスト」シリーズが誕生40周年を迎えたことを受け、前週2位と順位を大きく上げていたが、最新調査では首位に輝いた。
「ドラゴンクエスト」シリーズ誕生40周年を記念し、現在、関連作のiOS版が40%オフで購入できるキャンペーンを開催中。
その影響で、1位の『ドラゴンクエストモンスターズ2〜』をはじめ、『ドラゴンクエストV 天空の花嫁』（2位）、『ドラゴンクエストVI 幻の大地』（5位）、『ドラゴンクエストIV 導かれし者たち』（6位）、『ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランドSP』（7位）、『ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君』（8位）と、全6作の関連タイトルがTOP10入りした。
そうしたなかで、3位に『Minecraft』、4位に『スイカゲーム-Aladdin X』、9位に『妖怪ウォッチ1 スマホ』と、根強い人気を見せる3作品が今週も変わらずTOP10入りしている。
ランキングTOP10は「オリコンニュース」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。
【ランキング表】App Store 無料 iPhone ゲームチャート TOP10
◆「コード：ドラゴンブラッド」に次ぐ、小説『龍族』をテーマにしたゲーム作品
「無料ゲームチャート」1位の『ドラゴンブラッド：スレイヤーズ学院』は、「コード：ドラゴンブラッド」に次ぐ、小説『龍族』をテーマにしたゲーム作品。龍族による支配が終わり、彼らとの戦いが始まった世界で、龍王を倒すべく戦える能力を持った者を集める教育機関「カッセル学院」を舞台に、物語は進む。バトルはセミオートで進行するターン性が採用されている。
『フォートナイト』は、Epic Gamesによる人気オンラインゲームのiOS版。プレイヤーは、タイクーン、デスラン、ゾンビサバイバルなど、無料のデベロッパー制作の数千におよぶ島でフレンドと一緒にゲームを楽しむことができる。
3位の『Arrows GO!』は4方向を示す多くの矢印から、4方それぞれに障害物なく進める矢印を選択し脱出させていき、最終的にすべての矢印を取り除けたらステージクリアとなるカジュアルなパズルゲーム。それぞれのステージに時間制限はなく、どんな時も自分のペースで遊べるのがうれしい。
◆誕生40周年！『ドラゴンクエスト』関連作がTOP10に6作ランクイン
一方、「有料ゲームチャート」では、1位に『ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議な鍵SP』がランクイン。5月27日に「ドラゴンクエスト」シリーズが誕生40周年を迎えたことを受け、前週2位と順位を大きく上げていたが、最新調査では首位に輝いた。
「ドラゴンクエスト」シリーズ誕生40周年を記念し、現在、関連作のiOS版が40%オフで購入できるキャンペーンを開催中。
その影響で、1位の『ドラゴンクエストモンスターズ2〜』をはじめ、『ドラゴンクエストV 天空の花嫁』（2位）、『ドラゴンクエストVI 幻の大地』（5位）、『ドラゴンクエストIV 導かれし者たち』（6位）、『ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランドSP』（7位）、『ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君』（8位）と、全6作の関連タイトルがTOP10入りした。
そうしたなかで、3位に『Minecraft』、4位に『スイカゲーム-Aladdin X』、9位に『妖怪ウォッチ1 スマホ』と、根強い人気を見せる3作品が今週も変わらずTOP10入りしている。
ランキングTOP10は「オリコンニュース」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。