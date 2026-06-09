82歳・高橋英樹、妻と味わう “デカ盛り”朝食を披露 器の大きさにファン驚き「凄く大きい」「迫力ありますね〜」
フリーアナウンサー・高橋真麻（44）の父で俳優の高橋英樹（82）が8日、自身のブログを更新。週の始まりの朝食として用意した“特大サラダ”を披露した。
【写真たくさん】器の大きさにファン驚き！高橋英樹＆妻の “デカ盛り”朝食
高橋は「週のはじめは大皿サラダ！」と題してブログを更新。「今朝は特大皿サラダ」と紹介し、大きな器いっぱいに盛り付けられた色鮮やかなサラダを公開。サラダにはレタスやトマト、ブロッコリー、キュウリ、ブロッコリースプラウト、ゆで卵などがたっぷり盛り付けられている。
大盛りでボリューム感のあるサラダは「奥さんとの二人分でした」「サラダもブロッコリースプラウトを入れてちょこっといつもと違いました（笑）」とつづり、普段よりもひと工夫加えたことを説明。さらに、水ナスや自家製の糠漬け、出汁漬け、さつま揚げなども並び、栄養満点の朝食メニューとなっていた。
また、使用した大皿について、一般的なサラダ皿と並べた写真を掲載し「ちなみに ふつうのサラダ皿と並べると こんなに大きい！」と、そのサイズ感を伝えている。
コメント欄には、ファンから「凄く大きい」「でかいサラダ たまらん最高」「全部食べられたのだからすごい」「特大皿とあってか、迫力ありますね〜」「器も美しい」「暑さに負けないようにお過ごしください」といったコメントが寄せられていた。
【写真たくさん】器の大きさにファン驚き！高橋英樹＆妻の “デカ盛り”朝食
高橋は「週のはじめは大皿サラダ！」と題してブログを更新。「今朝は特大皿サラダ」と紹介し、大きな器いっぱいに盛り付けられた色鮮やかなサラダを公開。サラダにはレタスやトマト、ブロッコリー、キュウリ、ブロッコリースプラウト、ゆで卵などがたっぷり盛り付けられている。
また、使用した大皿について、一般的なサラダ皿と並べた写真を掲載し「ちなみに ふつうのサラダ皿と並べると こんなに大きい！」と、そのサイズ感を伝えている。
コメント欄には、ファンから「凄く大きい」「でかいサラダ たまらん最高」「全部食べられたのだからすごい」「特大皿とあってか、迫力ありますね〜」「器も美しい」「暑さに負けないようにお過ごしください」といったコメントが寄せられていた。