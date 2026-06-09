道枝駿佑の出演作で「好きなドラマ」ランキング！ 2位『消えた初恋』を21票差で抑えた1位は？
「なにわ男子」としての活動と並行しながら、ドラマの世界でも活躍を続ける道枝駿佑さん。恋愛作品や青春ドラマを中心に印象的な役柄を演じており、多くの視聴者の心をつかんでいます。
All About ニュース編集部は5月26日、全国10〜60代の男女300人を対象に「道枝駿佑出演作」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「道枝駿佑の出演作で好きなドラマ」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、「SnowMan」の目黒蓮さんとダブル主演を務めた『消えた初恋』（テレビ朝日系／2021年）です。同名大人気コミックのドラマ化作品で、勘違いから始まる青春初恋ラブコメディー。
ピュアでお人好しな男子高校生・青木想太を道枝さん、恋愛に疎く硬派な井田浩介を目黒さんが演じています。シンクロ率100％といわれたビジュアルや、爽やかさのあるBL展開が話題となりました。
回答者からは「BLモノだったけれど、そんなの全然気にならないくらい、ストーリーが面白かったです」（30代女性／栃木県）、「作品の世界観と道枝駿佑さんの持つ透明感が完璧に調和しており、見ていて心が温かくなるドラマでした」（40代女性／滋賀県）、「出演者みんな役にあっていて、きらきら青春という感じのドラマになっていてとても好感が持てたから」（50代女性／宮城県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、『金田一少年の事件簿』（日本テレビ系／2022年）です。「なにわ男子」としてデビューして半年というタイミングで、5代目・金田一一に大抜てき。ヒロインの七瀬美雪を上白石萌歌さん、一の良き理解者である刑事・剣持勇を沢村一樹さんが演じています。
金田一シリーズは道枝さんが事務所に入るきっかけとなった作品で、主演が決まったときは号泣したそう。作中では、一のおバカな部分とクレバーさをメリハリつけて熱演しています。
回答コメントでは「かっこいいスマートな金田一役が良かったから。いつもの金田一のイメージとは少し違って良かった」（50代女性／神奈川県）、「昔から好きなドラマで、道枝さん演じる一ちゃんもとてもカッコよくて面白く、歴代の一ちゃんたちと引けを取らない魅力があった」（40代女性／岡山県）、「原作が良いし、役も個性的で面白いから」（40代男性／岩手県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は5月26日、全国10〜60代の男女300人を対象に「道枝駿佑出演作」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「道枝駿佑の出演作で好きなドラマ」ランキングを紹介します！
2位：『消えた初恋』（青木想太）／53票
2位にランクインしたのは、「SnowMan」の目黒蓮さんとダブル主演を務めた『消えた初恋』（テレビ朝日系／2021年）です。同名大人気コミックのドラマ化作品で、勘違いから始まる青春初恋ラブコメディー。
ピュアでお人好しな男子高校生・青木想太を道枝さん、恋愛に疎く硬派な井田浩介を目黒さんが演じています。シンクロ率100％といわれたビジュアルや、爽やかさのあるBL展開が話題となりました。
回答者からは「BLモノだったけれど、そんなの全然気にならないくらい、ストーリーが面白かったです」（30代女性／栃木県）、「作品の世界観と道枝駿佑さんの持つ透明感が完璧に調和しており、見ていて心が温かくなるドラマでした」（40代女性／滋賀県）、「出演者みんな役にあっていて、きらきら青春という感じのドラマになっていてとても好感が持てたから」（50代女性／宮城県）といったコメントが寄せられています。
1位：『金田一少年の事件簿』（金田一一）／74票
1位にランクインしたのは、『金田一少年の事件簿』（日本テレビ系／2022年）です。「なにわ男子」としてデビューして半年というタイミングで、5代目・金田一一に大抜てき。ヒロインの七瀬美雪を上白石萌歌さん、一の良き理解者である刑事・剣持勇を沢村一樹さんが演じています。
金田一シリーズは道枝さんが事務所に入るきっかけとなった作品で、主演が決まったときは号泣したそう。作中では、一のおバカな部分とクレバーさをメリハリつけて熱演しています。
回答コメントでは「かっこいいスマートな金田一役が良かったから。いつもの金田一のイメージとは少し違って良かった」（50代女性／神奈川県）、「昔から好きなドラマで、道枝さん演じる一ちゃんもとてもカッコよくて面白く、歴代の一ちゃんたちと引けを取らない魅力があった」（40代女性／岡山県）、「原作が良いし、役も個性的で面白いから」（40代男性／岩手県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)