izna、3rd ミニアルバム『SET THE TEMPO』をリリース！新曲「METRONOME」のMVも合わせて公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

izna（イズナ）が、3rd ミニアルバム『SET THE TEMPO』をリリース。新曲「METRONOME」のMVも公開された。

■iznaが自分だけのリズムを見つけていく物語

iznaの3枚目となるミニアルバム『SET THE TEMPO』 は、混乱する感情と雑音のなかでも揺らぐことなく、iznaが自分だけのリズムを見つけていく物語を描いている作品。2ndミニアルバム『Not Just Pretty』を通じて、「可愛い」という枠を越え、多様な感情と可能性を彼女たちは証明してきた。

タイトル曲「METRONOME」は、そのメッセージを最も直感的に表現した楽曲となっており、自分で定めたテンポで人生や関係性の流れを導いていく姿勢を象徴的に示している。その他の収録曲も「自分の基準」を軸に、さまざまな感情の質感を立体的に描き出す。

「R.I.P.」は過去の枠を断ち切り自分を選ぶ強い意志を、「INFINITY」は変わらず続く関係と感情を温かく描いたファンソング。「ROCK, PAPER, SCISSORS」は関係性のなかの心理戦を軽やかに表現し主導権を握る魅力を示し、「LEAN ON ME」は不安な瞬間に寄り添い合うことで真摯な慰めを届ける楽曲となっている。『SET THE TEMPO』は、時に揺れ、時にすれ違う瞬間のなかでも、最終的に自分のテンポを見つけ出していく過程の物語。そしてその先で、iznaは自ら「MUSE」となり、自分たちだけの基準とテンポで進んでいく。

また、iznaの日本初バラエティ特番 『iznaの日本初バラエティ! What is N/a？』の放送が決定。ABEMAにて、6月10日・17日の2週連続で放送される同特番では、お笑いコンビ・ぺこぱと一緒に、iznaが日本のバラエティ企画に全力で挑戦。ステージとはひと味違う、ここでしか見られないメンバーそれぞれの個性あふれる一面はもちろん、息の合ったチームワークや、未公開の貴重な“メンバーお気に入り写真”も特別に公開される予定だ。

■リリース情報

2026.06.08 ON SALE

MINI ALBUM 『SET THE TEMPO』

■関連リンク

izna OFFICIAL SITE

https://izna-official.jp