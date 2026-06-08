Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A.T>は続伸してスタート。同社はきょう、グループ会社のＵｎｉｆｌｙとともに、ブリュッセルの北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）日本政府代表部大使公邸で開催された、日本とＮＡＴＯ加盟国の防衛関連企業の協力拡大を目的とする展示イベントに出展したことを明らかにしており、これが株価を刺激したもよう。ただ、買い一巡後は全体相場の悪地合いが影響する形で失速している。



このイベントは、ＮＡＴＯ日本政府代表部が在ベルギー日本大使館から独立して１年を迎えることに合わせて開催されたもの。同社はロケット型迎撃ドローン「Ｔｅｒｒａ Ａ１」及び固定翼型迎撃ドローン「Ｔｅｒｒａ Ａ２」だけではなく、Ｕｎｉｆｌｙの無人航空機運航管理システム（ＵＴＭ）に関しても、ＮＡＴＯ関係者、各国政府機関、防衛関連企業との対話を通じて、ドローン及びＵＴＭ技術を活用した防衛・公共安全領域での事業機会を追求し、安全で持続可能な低空域インフラの構築を支援するとしている。



出所：MINKABU PRESS